Young Boys voyagera en Turquie avec un avantage d'un but

Héroique en première mi-temps, Young Boys a bien failli tout perdre en deuxième. Et pour cause, les joueurs de Patrick Rahmen ont lâché un avantage de deux buts en quelques minutes. Filip Ugrinic a toutefois pu offrir aux Bernois un petit avantage avant le match retour.

La plus grande force des champions? Leur faculté à réagir lors des moments compliqués. Et on peut dire que Young Boys vit un début de saison très difficile, avec une onzième place en championnat, avec deux petits points seulement, et des joueurs jusqu'à ce mercredi soir décevants.

Joël Monteiro fait d'ailleurs partie de ce groupe. Mais à l'image du reste de son équipe, le Valaisan a réalisé une grande partie face à Galatasaray en inscrivant un doublé dès la première mi-temps. Répondant ainsi aux espoirs placés en lui au début de l'été par Murat Yakin, lequel n'a pas hésité, avec l'ASF, à pousser quelque peu la naturalisation de l'attaquant.

YB montre un tout autre visage

Il serait toutefois malhonnête de ne saluer que la prestation de Monteiro. Cheikh Niasse, Mohamed Camara et Sandro Lauper, pour ne citer que ces trois piliers de l'équipe, ont également élevé leur niveau de deux ou trois crans en comparaison avec leurs prestations en championnat.

Les retombées de ce retour en forme ont donc été un avantage de deux buts à la pause, tous deux inscrits par Monteiro, à des moments clés d'une rencontre: en tout début de match (3e) et à la fin d'une mi-temps (45+4). Est-ce l'expérience du club bernois, qui jouait ce mercredi soir son septième barrage de Ligue des champions en neuf ans, qui a payé? Ou alors la faiblesse criante de son adversaire du jour dans les deux surfaces? Sans doute un peu des deux.

Von Ballmoos laisse sa place à Keller

Car oui, cette équipe turque n'avait rien d'un lion. Loin de là, même si Lucas Torreira (4e) et Mauro Icardi (12e) ont, par moment, tout de même pu faire passer un frisson dans les travées d'un Wankdorf comble. C'est d'ailleurs sur la seule véritable occasion de but de l'Argentin que David von Ballmoos s'est blessé, pour ternir un peu les très bonnes 45 premières minutes bernoises. Touché à l'épaule, le capitaine d'YB a été contraint de céder sa place au jeune Marvin Keller sous l'ovation du public (32e).

L'international suisse M21, devant l'Ostkurve, a rapidement dû se mettre en évidence sur une tête cadrée, mais pas bien dangereuse, de Torreira (44e). L'autre regret de Patrick Rahmen et son équipe lors de ce premier acte? Ne pas avoir plié la rencontre plus tôt. En effet, avec un peu plus de justesse dans le dernier geste, Monteiro aurait très bien pu boire son thé avec deux réalisations de plus dans son escarcelle.

Le poteau empêche le troisième but bernois

Mais il n'en a rien été, et les Bernois sont repartis en deuxième période avec un avantage de deux buts «seulement», laissant les Turcs dans la partie. Ces derniers auraient pu toutefois en sortir dès la 57e, si le poteau touché par un Ebrima Colley lui aussi transformé avait été entrant plutôt que sortant.

Il faut dire que l'orientation davantage offensive voulue par le staff stambouliote au retour des vestiaires, avec la sortie d'un Dries Mertens décevant et en bout de course pour l'entrée d'Hakim Ziyech, ne portait pas ses fruits. Sauf qu'YB est finalement retombé dans ses travers, permettant à son adversaire de revenir dans la double confrontation.

Doublé de Batshuayi en quelques minutes

Michy Batshuayi, quelques secondes après son entrée en jeu et sur corner, a tout d'abord pu profiter d'un oubli coupable de Niasse pour trouver le fond des filets de Keller (66e). Ce fut ensuite au tour de Camara d'offrir un angle de tir parfait à ce même attaquant turc pour venir égaliser d'une lourde frappe des 16 mètres (72e). 2-2, balle au centre, les Bernois, si souverain jusque-là, ne l'étaient tout à coup plus.

Et ce jusqu'à la 81e minute de jeu, et une faute de main dans les 16 mètres de Abdulkerim Bardakci qui a par la même occasion provoqué son expulsion. Excellent toute la rencontre, Filip Ugrinic s'est ensuite chargé de la sentence, redonnant l'avantage aux Bernois. Ces derniers voyageront donc à Istanbul la semaine prochaine avec un avantage d'un but dans leur bagage. Espérons pour YB, qui n'a jamais perdu contre un club turc en trois rencontres, que celui-ci suffise et qu'il ne regrette pas ces six minutes de relâchement.