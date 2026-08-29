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«J'ai besoin de temps»
Audrey Werro renonce au meeting de Bellinzone

Audrey Werro ne participera pas au meeting GalAthletics de Bellinzone ce dimanche. La Fribourgeoise, championne d'Europe du 800 m, invoque un besoin de repos pour préserver sa santé mentale et physique.
Publié: 17:30 heures
Audrey Werro ne disputera finalement pas le meeting GalAthletics de Bellinzone dimanche.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Audrey Werro ne disputera finalement pas le meeting GalAthletics de Bellinzone dimanche. La championne d'Europe du 800 m a besoin d'une pause, a-t-elle expliqué.

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«Lors de mes courses, je me donne toujours à fond et à 100 %. Aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour récupérer et préserver ma santé mentale et physique», explique la Fribourgeoise, citée dans un communiqué diffusé sur le compte Instagram du meeting tessinois. Les organisateurs disent évidemment regretter cette décision.

Mais la décision d'Audrey Werro n'a rien d'étonnant. Sacrée championne d'Europe à Birmingham le 15 août, elle a enchaîné avec des victoires à Lausanne le vendredi 21 puis à Zurich ce jeudi, améliorant son record de Suisse lors du Weltklasse (1'53''70). Elle doit encore s'aligner lors de la finale de la Ligue de diamant le samedi 5 septembre à Bruxelles, avant de disputer l'Ultimate Championship les 11 et 12 septembre à Budapest-

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