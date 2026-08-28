Audrey Werro était attendue par tout le public de Weltklasse ce jeudi soir. Mais la Fribourgeoise s'est (presque) fait voler la vedette par les records du monde d'Alison dos Santos (400 m haies) et Masai Russell (100 m haies).

Matthias Davet Journaliste Blick

Audrey Werro aime Zurich. Et Zurich le lui rend bien. L'année dernière, la Fribourgeoise avait remporté sa toute première victoire en Diamond League du côté du Letzigrund. Par la même occasion, elle avait abaissé son record de Suisse. À l'époque, la pensionnaire du CA Belfaux valait 1'55"91.

En l'espace de 364 jours, elle est entrée dans une nouvelle dimension. Ce jeudi sur la piste de Weltklasse, la demi-fondeuse de 22 ans a couru pour la troisième fois de l'année sous les 1'54! Une barrière que seules trois athlètes sont parvenues à franchir dans l'histoire du 800 m: Jarmila Kratochvilova à Munich en 1983 (1'53"28), Nadiya Olizarenko à Moscou en 1980 et, donc, Audrey Werro à Paris, Stockholm et désormais Zurich (1'53"70).

Un scénario différent

«Ça fait partie des très belles courses de ma carrière, admet Audrey Werro à la sortie de son temps canon. Surtout parce qu'elle a été réalisée à Zurich, dans une ambiance de malade.» Comment donner tort à la Fribourgeoise lorsque, sur la dernière ligne droite, le public a poussé sa chouchou comme jamais?

Surtout que, pour une fois, la course n'était pas jouée d'avance et le scénario était intéressant. Dès les premières foulées, Femke Broeders-Bol a pris les devants. «J'étais préparée à ce cas de figure, révèle-t-elle. Ça m'a fait plaisir de changer un peu de ma routine et de courir différemment.» C'est aussi dans l'adversité qu'Audrey Werro se montre la plus rapide et la concurrence de la Néerlandaise lui a fait du bien. Aurait-elle pu à nouveau battre son record de Suisse avec un autre scénario? Nul ne le sait.

Le public pour la pousser

Toujours est-il que la résidente de Courtepin s'est encore plus rapprochée du plus vieux record du monde de l'histoire de l'athlétisme. Ne lui manquent que 42 centièmes pour, enfin, faire tomber Jarmila Kratochvilova. «Sur la fin, c'était un peu dur parce que ça allait très, très vite, analyse-t-elle. J'ai essayé de garder un maximum de vélocité dans ma foulée et, heureusement, j'avais le public pour me pousser.»

Des spectateurs qui ont vécu une soirée folle du côté du Letzigrund. Avant les exploits d'Audrey Werro sur le double tour de piste, ils ont eu droit à un incroyable concours à la perche, durant lequel Mondo Duplantis et Emmanouil Karalis se sont rendu saut pour saut. Les deux ont eu chacun trois tentatives à 6m32 pour battre le record du monde, mais n'y sont pas parvenus.

«Dans un coin de ma tête»

En revanche, les hurdleurs étaient en feu à Zurich ce jeudi. En l'espace d'une grosse demi-heure, deux records du monde sont tombés. D'abord, Alison dos Santos a effacé la marque de Karsten Warholm sous ses yeux, en courant en 45"80 le 400 m haies. Puis, Masai Russell en a fait de même avec Tobi Amusan. La Nigériane était également aux premières loges pour voir son record du monde tomber sous les foulées de l'Américaine.

Les spectateurs de Weltklasse ne vont donc pas en vouloir à Audrey Werro de ne pas avoir battu à son tour la meilleure marque de tous les temps. On aurait pu penser que la Fribourgeoise était entrée dans l'arène de manière libérée, sachant le public déjà comblé. Sauf que c'est nous qui avons dû lui expliquer le déroulé de la soirée. «Je n'étais pas au courant qu'il y avait déjà eu deux records du monde, se marre-t-elle. Je ne sais même pas dans quelle discipline.»

De son côté, elle va poursuivre la chasse. Bellinzone ce dimanche, les finales de Diamond League à Bruxelles (4-5 septembre) puis les Ultimate Championships à Budapest (11-13 septembre) seront ses trois dernières échéances. «Le record du monde est à chaque fois dans un coin de ma tête, explique-t-elle. Oui, j'ai enchaîné mais physiquement, je vais bien. J'ai un poids en moins, sachant que j'ai atteint tous mes objectifs cette saison.» Sauf que dans un coin de sa tête, il en reste peut-être un.