Audrey Werro: «Maintenant, ce n'est que du plaisir»

Ce jeudi, Audrey Werro va participer au Weltklasse de Zurich, là où elle a gagné sa première épreuve Diamond League la saison dernière. Vice-championne d'Europe, la Britannique Keely Hodgkinson a par contre dû se retirer du 800 m.

Matthias Davet Journaliste Blick

Quelques signes montrent qu'Audrey Werro a changé de dimension depuis plusieurs semaines. Le fait qu'elle ait dû se balader encapuchonnée et escortée par ses amis au lendemain de son titre lors du 800 m des Européens à Birmingham en est un.

Mais il y en a d'autres: lors de la conférence de presse d'avant-meeting de Weltklasse, le parterre de journalistes a eu du temps pour poser quelques questions. Toutes, à une exception près, étaient adressées à la Fribourgeoise, nouvelle star de l'athlétisme mondial.

À Zurich, Audrey Werro peut même plaisanter avec le meilleur perchiste de l'histoire Mondo Duplantis. «Audrey m'a dit que sa meilleure amie a adoré ma nouvelle chanson… Bon, elle n'a jamais dit si elle-même avait aimé», fait semblant de se vexer le Suédois. Honnêtement? «Oui, j'ai bien aimé», répond la Fribourgeoise. «Non, tu mens», se marre en réponse Mondo Duplantis. La bonne ambiance règne à la veille du meeting à Zurich.

Objectif: gagner

Surtout qu'Audrey Werro l'annonce: elle ne sera pas aussi nerveuse sur la ligne de départ jeudi soir qu'elle a pu l'être à Birmingham. «Mon objectif cette saison, c'était les Championnats d'Europe, rappelle-t-elle. Maintenant, ce n'est que du fun et je vais courir pour le plaisir.»

Sur une piste qui, en plus, lui convient bien. L'année dernière, pour sa première participation à Weltklasse, la pensionnaire du CA Belfaux avait décroché son premier succès en Diamond League et avait, par la même occasion, abaissé son record de Suisse. «Gagner demain (ndlr: jeudi) sera aussi mon but, prévient-elle. Il y aura beaucoup de fans suisses et je m'en réjouis.»

Sans Keely Hodgkinson, mais…

Pourtant, gagner s'annonce particulièrement rude. La concurrence sera (presque) à son paroxysme. Presque car, lundi, Keely Hodgkinson a annoncé qu'elle se retirait finalement du meeting. «Malheureusement, je ne suis pas encore tout à fait prête à reprendre la compétition après les championnats d'Europe, a-t-elle précisé dans un communiqué. Nous avons donc décidé de faire l'impasse sur cette course pour nous préparer à la prochaine.»

Quelle a été la réaction d'Audrey Werro à la suite du retrait de sa plus grande rivale? «Il n'y en a pas vraiment eu, avoue-t-elle. C'est la vie et je sais à quel point on peut être fatiguée après un grand championnat. Ça aurait été certes plus excitant avec Keely, mais c'est comme ça.»

Ce n'est pas pour autant que les deux tours de piste de la Fribourgeoise seront une balade de santé. Face à elle, elle retrouvera l'Anglaise Georgia Hunter Bell, vice-championne du monde de la discipline, ou la Néerlandaise Femke Bol, qui a bien failli la coiffer sur la ligne à Lausanne la semaine dernière. «J'aime quand il y a beaucoup d'athlètes fortes au départ – ça nous pousse à aller plus vite.» Ce que le public du Letzigrund espère forcément puisque le record d'Audrey Werro n'est qu'à 52 centièmes de celui de Jarmila Kratochvilova, plus vieux record du monde en athlétisme (1983).