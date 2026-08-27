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Nouvelle meilleure marque
Audrey Werro n'est plus qu'à 42 centièmes du record du monde!

Audrey Werro a encore amélioré son meilleur temps sur 800 m! Pour la troisième fois de la saison, la Fribourgeoise a couru sous les 1'54, mais reste à 42 centièmes du record du monde.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Audrey Werro a amélioré sa meilleure marque sur 800 m.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Le public du Letzigrund y a cru jusqu'au bout. Quelques minutes après les records du monde d'Alison dos Santos (400 m haies) et de Masai Russell (100 m haies), Audrey Werro s'élançait sur 800 m. L'objectif: le record du monde.

La Fribourgeoise a abaissé sa meilleure marque, mais reste encore à 42 centièmes du record de Jarmila Kratochvilova. Avec son temps de 1'53"70, elle s'offre un nouveau record de Suisse. Avec cette prestation, elle a logiquement remporté sa course, devant Femke Broeders-Bol et Georgia Hunter Bell.

Fin juin, elle avait couru 10 centièmes plus lentement du côté de Paris. Par contre, la pensionnaire du CA Belfaux est la première athlète du 800 m de l'histoire à courir à trois reprises sous les 1'54 la même saison.

Autre Fribourgeoise engagée dans ce 800 m, Veronica Vancardo a de nouveau couru sous les 1'59, en finissant en 1'58"49.

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