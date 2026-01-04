DE
Les Suisses en retrait
Vainqueur de son cinquième Tour de Ski, Klaebo efface le record de Cologna

Johannes Klaebo et Jessie Diggins ont triomphé au Tour de Ski 2026 après une 6e étape intense à l'Alpe Cermis. Le Norvégien établit un record avec son cinquième titre, effaçant devançant Dario Cologna.
Publié: 17:00 heures
|
Dernière mise à jour: 17:01 heures
Deuxième de la dernière étape, Johannes Klaebo remporte son cinquième Tour de Ski.
ATS Agence télégraphique suisse

Johannes Klaebo et Jessie Diggins ont remporté le Tour de Ski au terme de la 6e étape au sommet de l'Alpe Cermis. Le Norvégien et l'Américaine ont chacun justifié leur statut de favori.

Suisses discrets
A un mois des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Johannes Klaebo est devenu le recordman des victoires dans cette épreuve à étapes. Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il a ajouté un cinquième titre pour devancer au palmarès Dario Cologna, victorieux à quatre reprises.

Préparer les JO

«Participer au Tour de Ski et le gagner est toujours quelque chose de beau, je me suis senti en forme, j'adore le concept de cette course», a déclaré Johannes Klaebo. «L'important maintenant, c'est de bien se reposer, de partir en altitude pour un stage et bien préparer les JO», a-t-il détaillé.

Un peu en souffrance dans les portions les plus raides dimanche, le Norvégien a fini 13e de l'étape. Au général final, Johannes Klaebo a devancé son compatriote Mattis Stenshagen de 30''1 et un autre Norvégien, Harald Amundsen de 1'08.

Et de trois pour Diggins

Pour sa part, Jessie Diggins a écrit son nom au palmarès pour la troisième fois après 2021 et 2024. L'Américaine, qui prendra sa retraite au terme de la saison, a parfaitement géré (2e à 8''8) la dernière étape remportée par la Norvégienne Karoline Simpson-Larsen. Au classement final, Jessie Diggins s'impose avec 2'17''7 d'avance sur l'Autrichienne Teresa Stadlober et 2'31''6 sur la Norvégienne Heidi Weng.

Les Suisses n'ont joué qu'un rôle mineur. Côté masculin, Noé Näff a été le mieux classé avec le 52e rang final. C'est un peu mieux chez les dames avec la 18e place d'Anja Weber.

