Le XV de l'Edelweiss progresse
Entame prometteuse, fin difficile pour la Suisse en Espagne

Malgré une entame idéale et 14 points inscrits en 23 minutes, la Suisse a cédé en seconde période face à l’Espagne (53-14). Le XV de l'Edelweiss affrontera les Pays-Bas dimanche prochain à Yverdon.
Blick Sport

La Suisse n’a pas confirmé son bon début de match à Valladolid. Opposée à l’Espagne lors de la 2e journée du Rugby Europe Championship, le XV de l'Edelweiss a pourtant frappé la première. Dès la 12e minute, Nicolas Mousties a inscrit le premier essai, concluant un temps fort avec puissance et détermination. Dix minutes plus tard, Martin Even, pour sa première sélection, a marqué à son tour sur un pick-and-go parfaitement exécuté. Willy Gonnet a ensuite transformé les deux tentatives au pied. Après 23 minutes, la Suisse menait 14-0.

Mais la dynamique s’est inversée. L’Espagne a réagi avant la pause pour revenir à 14-14, puis a pris l’ascendant en seconde période. Plus précise et plus constante, la Roja a progressivement creusé l’écart. Score final: 53-14, avec un point de bonus offensif à la clé pour les Espagnols.

Retour à Yverdon pour affronter les Pays-Bas

Le capitaine Samuel Sjoberg ne masquait pas sa frustration. «Nous avons baissé de niveau en deuxième mi-temps. Nous devons identifier ce qui a manqué, analyser le match et corriger les problèmes», a-t-il déclaré, déjà tourné vers la prochaine échéance.

La Suisse retrouvera son public le 22 février au Stade Municipal d’Yverdon, où le XV de l'Edelweiss s'était incliné face à la Géorgie le 8 février, pour affronter les Pays-Bas. Coup d’envoi à 13h.

