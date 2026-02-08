«On a même réussi à faire douter les Géorgiens»

Une très vaillante équipe de Suisse, en nette progression, s'est inclinée 54-3 face à la Géorgie ce dimanche à Yverdon. La marche est encore haute face à de telles nations, mais la fierté était de mise à l'issue du match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Huit essais à zéro: simplifié ainsi, le résumé de la rencontre entre la Géorgie et la Suisse ce dimanche à Yverdon pourrait paraître cruel pour le XV à l'Edelweiss. Oui, les Suisses se sont logiquement inclinés 54-3, mais le premier sentiment des joueurs en sortant du terrain était une légitime fierté.

A la pause, le score était en effet de 7-3 seulement pour les Géorgiens, grandissimes favoris de ce Rugby European Championship, la deuxième division européenne. Les Caucasiens survolent cette compétition depuis des années, eux qui espèrent un jour faire partie du prestigieux Tournoi des 6 Nations, un rêve inaccessible, ce tournoi étant fermé, l'élite ne voulant pas être dérangée.

Alors, les Géorgiens font figure d'ogre à l'étage du dessous et les Suisses sont bien placés pour le savoir, eux qui s'étaient inclinés 110-0 à Tbilissi voilà une année. Cette fois, rien de tout ça: les Confédérés ont fait mieux que se défendre, en tout cas jusqu'à la mi-temps.

Emmenés par la puissance d'Ahmed Kane et par la vista de leur capitaine Jules Porcher, les Suisses ont en effet longtemps accroché les puissants Géorgiens, ne craquant qu'au cours de la deuxième période pour leur entrée en lice dans cette compétition.

La parole de Jules Porcher résume parfaitement l’état d’esprit du vestiaire helvétique. Le capitaine, seul marqueur suisse grâce à une pénalité en début de match, a insisté auprès de Blick sur la progression collective et sur la fierté ressentie malgré l’ampleur du score final. «On a tenu pendant un peu plus de quarante minutes, je pense même qu’on a réussi à les faire douter. Après, on voit la différence entre l’une des meilleures équipes d’Europe et nous, mais on peut vraiment être fiers de ce qu’on a montré», a souligné le Servettien.

Pour le demi d’ouverture, cette prestation confirme surtout que le XV à l’Edelweiss avance dans la bonne direction: «On a une vraie base de travail. On a fait un gros pas en avant par rapport au match là-bas. On a honoré la Suisse, on a porté fièrement le maillot.» Jules Porcher a également mis en avant la qualité du stage de préparation et la force du collectif: «On a un groupe incroyable, on s’entend tous super bien, on est heureux de se retrouver et ça se ressent sur le terrain.»

«On va se battre comme des chiens en Espagne»

Cette dynamique devra désormais être prolongée lors des rendez-vous à venir, à commencer par le déplacement en Espagne, la prochaine étape dans la lutte pour le maintien. Hors de question toutefois de se présenter en victime. «On ne s’entraîne pas en se disant qu’on va perdre les matches! On va tout donner, se battre comme des chiens en Espagne, même s’il y aura quelques joueurs absents. On a un maintien à aller chercher, on va se battre!», a martelé le capitaine, déterminé.

Même tonalité chez Blessing Motaung. Le joueur du RC Yverdon, d’origine sud-africaine, a savouré l’intensité d’un tel affrontement, tout en restant lucide sur l’écart encore existant. «On a beaucoup travaillé durant la semaine, on peut être fiers de ce qu’on a montré aujourd’hui. Bien sûr, il y a encore un vrai écart entre eux et nous, le tableau d’affichage ne ment pas.»

Impressionné par la puissance géorgienne, il retient surtout la première période, très aboutie: «La première mi-temps était vraiment bonne, c’était même équilibré. Nous avons été solides. Je pense même qu’on les a surpris, pour être honnête.» Si la deuxième période a été plus compliquée, le message reste positif: «J’adore jouer contre des équipes aussi fortes. Cela pousse à donner le meilleur de soi-même. Je vais garder ce match précieusement en moi pour le reste de ma carrière.» Une défaite lourde au tableau, mais riche d’enseignements pour une sélection suisse qui, enfin, regarde l’avenir avec confiance.

Un beau succès populaire, Cyril Lin honoré

L'après-midi a d'ailleurs été réussie en dehors de la pelouse puisque plus de 2000 personnes avaient pris place au Stade municipal, les deux tribunes étant remplies. A noter que le XV. à l'Edelweiss a honoré l'un de ses plus fidèles soldats, Cyril Lin, 54 sélections au compteur et un fait de gloire éternel: il est le tout premier Suisse à avoir inscrit un essai au Rugby European Championship, voilà pile une année face à l'Espagne, déjà à Yverdon.

Prochaine étape de cet European Rugby Championship, un match en Espagne, justement, avant de recevoir les Pays-Bas le 22 dans le Nord-vaudois. Deux rencontres plus abordables que celle de ce dimanche face à l'ogre géorgien.