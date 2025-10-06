Publié: il y a 44 minutes

L'équipe cycliste Israel Premier Tech a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait changer de nom, «s'écartant de son identité israélienne actuelle».

L'équipe Israel-Premier Tech va changer de nom en renonçant à son identité israélienne. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Sa présence dans le peloton est fortement contestée par des militants propalestiniens.

«Avec un engagement indéfectible à l'égard de nos coureurs, de notre personnel et de nos précieux partenaires, la décision a été prise de renommer l'équipe, s'écartant ainsi de son identité israélienne actuelle», annonce la formation.

Elle ajoute que son propriétaire, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, va prendre du recul la saison prochaine et «ne parlera plus au nom de l'équipe».