Realdeals.ch sur le casque
Zoé Claessens a trouvé un nouveau sponsor

La médaille de bronze de Zoé Claessens à Paris lui a ouvert des portes. Realdeals.ch a décidé d'en faire sa figure de proue médiatique.
Publié: 13:30 heures
|
Dernière mise à jour: 13:31 heures
Zoé Claessens

