Quid de la suite?
Stefan Küng a été opéré avec succès

Stefan Küng a été opéré avec succès après sa blessure à la cuisse. La date exacte à laquelle le cycliste suisse sera à nouveau sur la route n'est pas encore claire. La priorité pour lui et son équipe est le rétablissement complet.
Publié: il y a 11 minutes
1/2
Stefan Küng a été opéré avec succès lundi soir.
Photo: Tudor Pro Cycling
Davide Malinconico

Lors de sa chute dans la classique cycliste Omloop Nieuwsblad, Stefan Küng s'est fracturé le fémur gauche. Comme le cycliste suisse de Tudor Pro Cycling l'a lui-même annoncé via Instagram, il a été opéré avec succès lundi soir en Suisse. Selon le communiqué, la fracture a été «réduite anatomiquement et stabilisée de manière sûre».

L'Argovien devra reposer sa jambe gauche pendant quelques semaines. Si la guérison se déroule comme prévu, Stefan Küng pourra «commencer à s'entraîner légèrement d'ici trois à quatre semaines». Mais pour pouvoir s'entraîner sans restriction, le coureur de 32 ans devra encore patienter. Cela ne sera probablement possible que dans trois mois environ.

Qu'est-ce que cela signifie pour le Tour de Suisse? Le Tour débutera le 17 juin à Sondrio, près de la frontière suisse dans la Valteline. Donc dans un peu plus de trois mois. Il est encore trop tôt pour faire des pronostics sur la date de son retour, écrit le cycliste suisse.

