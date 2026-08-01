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Quatrième victoire historique
Evenepoel s'impose à San Sebastian malgré une crevaison

Remco Evenepoel a triomphé samedi à la Clasica San Sebastian, signant une quatrième victoire historique. Le Belge a devancé Richard Carapaz au sprint, malgré une crevaison survenue à 50 kilomètres de l’arrivée.
Publié: 17:24 heures
Remco Evenepoel entre dans la légende de la Clasica San Sebastian avec un quatrième titre.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Remco Evenepoel, récent deuxième du Tour de France, a remporté samedi la Clasica San Sebastian pour la quatrième fois. Le Belge devient le coureur comptant le plus de victoires dans cette course historique du circuit professionnel.

Le coureur de l'équipe Red Bull Bora a pourtant été victime d'une crevaison à 50 kilomètres de l'arrivée. Mais il a refait son retard et s'est imposé au sprint devant l'inusable Richard Carapaz, meilleur grimpeur et coureur le plus combattif du Tour de France 2026.

Deux Suisses ont terminé dans le top 10, au sein du premier groupe de poursuivants qui a franchi la ligne d'arrivée avec 29'' de retard sur le duo Evenepoel/Carapaz. Deuxième l'an dernier à San Sebastian, Jan Christen s'est classé 7e, juste devant le vainqueur de l'édition 2024 Marc Hirschi.

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