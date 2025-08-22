DE
«Quasiment à poil devant lui!»
Une sauteuse à ski critique un contrôle médical de la FIS

La sauteuse à ski américaine Paige Jones s'est retrouvée dans une situation inconfortable lors d'un contrôle médical avant le début de la saison. Un médecin masculin a effectué l'examen, ce qui a déplu à la jeune femme de 22 ans. La FIS promet des changements.
Publié: il y a 9 minutes
Paige Jones a évoqué une situation inconfortable pour elle dans un podcast.
Photo: keystone-sda.ch
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea Achermann

Lorsque la sauteuse à ski américaine Paige Jones s’est présentée à l’ouverture de la saison à Courchevel pour un examen de routine, elle ne se doutait de rien. Mais ce fut le choc: au lieu d’être mené par sa médecin habituelle, le contrôle a été effectué par un médecin masculin. Une situation désagréable pour la jeune femme de 22 ans. Dans le podcast «Good Game with Sarah Spain», Paige Jones a évoqué cet incident: «Le médecin a dit qu’il travaillait en gynécologie, et nous avons dû nous mettre quasiment à poil devant lui.»

La FIS avait certes donné aux athlètes la possibilité de refuser l’examen, mais avec des conséquences claires. «Nous risquions de ne pas participer à la compétition», explique l’athlète.

La fédération annonce des changements

Interrogée par l’agence de presse allemande, la Fédération internationale a réagi: «La FIS prend note de ces retours constructifs et s’engage à offrir à l’avenir aux athlètes la possibilité de choisir leur médecin.» Elle regrette les désagréments causés. «Nous respectons les sentiments des athlètes féminines et comprenons que la présence d’un médecin masculin puisse être ressentie comme désagréable», ajoute la FIS.

