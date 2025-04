Le sprinteur Alex Wilson fait face à de nouvelles accusations. Swiss Sport Integrity a révélé la présence d'EPO dans un échantillon de sang de 2021, ainsi que la possession et l'usage présumé de substances interdites. Il est suspendu dix ans de plus.

Le sprinteur suisse Alex Wilson suspendu dix ans de plus

Le sprinteur avait déjà été suspendu pour 4 ans.

Dans un communiqué publié vendredi, Swiss Sport Integrity a révélé de nouvelles violations des règles antidopage concernant le sprinter Alex Wilson. L'athlète, déjà condamné en juin 2022 à une suspension de quatre ans pour dopage intentionnel à la trenbolone, fait face à des accusations supplémentaires.

Comme l'indique Swiss Sport Integrity, une analyse complémentaire d'un échantillon de sang prélevé en juillet 2021 a révélé la présence d'érythropoïétine (EPO), une substance interdite. L'athlète a nié avoir pris de l'EPO dans une déclaration écrite. Les enquêtes menées par l'agence ont également mis en lumière la possession de substances interdites, dont des hormones de croissance, ainsi que leur usage présumé. De plus, des informations de localisation délibérément falsifiées ont été découvertes, constituant une autre infraction aux règles antidopage.

Suspension et amende

Le Tribunal du sport suisse a tenu une audience en avril 2025, à laquelle Wilson ne s'est pas présenté. Le tribunal donc a suivi les preuves présentées par Swiss Sport Integrity et a condamné Alex Wilson à dix ans de suspension supplémentaires pour plusieurs infractions, dont la présence d'EPO, la possession et l'usage de substances interdites, et la falsification.

Cette nouvelle suspension prendra effet le 28 avril 2025. Alex Wilson devra par ailleurs payer une amende et les frais de procédure, pour un total de 17'400 francs. Cette décision n'est pas définitive, précise le communiqué.