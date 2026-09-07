Remco Evenepoel et Wout Van Aert sont en grande forme avant les Championnats du monde sur route à Montréal, fin septembre. La Belgique a un plan millimétré pour aller chercher les maillots arc-en-ciel.

ATS Agence télégraphique suisse

La Belgique se présentera le 27 septembre au départ des Championnats du monde sur route de Montréal avec deux leaders: Remco Evenepoel et Wout Van Aert. Leurs «rôles seront clairs et bien définis», a expliqué lundi le sélectionneur Serge Pauwels.

A l'instar du Français Paul Seixas, du Danois Mads Pedersen ou du Néerlandais Mathieu van der Poel, les deux Belges seront de sérieux candidats au maillot arc-en-ciel en l'absence du double tenant du titre Tadej Pogacar qui a mis fin à sa saison après sa chute au Tour d'Espagne fin août.

Les mots du sélectionneur

Serge Pauwels se «réjouit de la forme de Wout Van Aert», vainqueur de deux étapes et actuel porteur du maillot vert sur le Tour d'Espagne. «Avec ce qu'il montre maintenant, le timing du championnat du monde est parfait. Il faut juste qu'il ne soit pas malade, qu'il évite les blessures et il sera prêt», a indiqué le sélectionneur au site de la RTBF.

Quant à Remco Evenepoel, troisième du Tour de France et qui s'entraîne actuellement en altitude, «on sait que quand il peut être dans son 'biotope', avec ses proches et en altitude, (...) il est très fort dès son retour à la compétition», selon Serge Pauwels, confronté dès lors à un problème de luxe avec deux candidats au titre.

«C'est à moi, à l'équipe et à eux de gérer et de bien communiquer, a indiqué l'ancien coureur. Le plan doit aussi être très, très clair. Ils doivent savoir quand ils peuvent attaquer, quand ils doivent attendre ou quand on va faire quoi que ce soit.»

Evenepoel vise un doublé

En l'absence d'Ilan Van Wilder et de Tim Wellens qui ont renoncé à se déplacer au Canada, les deux stars belges seront soutenues par Alec Segaert, Quinten Hermans, Thibau Nys, Gianni Vermeersch, Tiesj Benoot et Maxim Van Gils sur le circuit sélectif (3700 m de dénivelé positif) du Mont Royal.

Evenepoel disputera également l'épreuve contre-la-montre «avec l'ambition de réaliser le doublé chrono/ligne», avait-il dit en août après sa victoire sur la classique San Sebastien.