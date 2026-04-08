L'édition 2026 de la PdG sera marquée par la participation record d'équipes féminines. La championne olympique Marianne Fatton sera notamment de la partie.

ATS Agence télégraphique suisse

La Patrouille des Glaciers 2026 se déroulera entre le 13 et le 19 avril. Cette édition réunira 1376 patrouilles et 5504 participantes et participants.A cette occasion, pas moins de 900 militaires seront mobilisés. Les patrouilles s'affronteront sur deux parcours. Le petit entre Arolla et Verbier sur 29,6 km pour 2200 mètres de dénivelé positif et le grand, entre Zermatt et Verbier, sur 57,5 km pour 4386 mètres de dénivelé positif.

Le nouveau commandant de la PdG, le brigadier Yves Charrière, s'est réjoui d'une participation record des patrouilles féminines (112 équipes) et la présence croissante de patrouilles mixtes et militaires.

«Cette évolution reflète l'ouverture de la discipline tout en conservant les valeurs fondamentales de l'Armée: l'engagement, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi», a-t-il souligné mercredi devant la presse à Arolla,. Parmi les équipes engagées figurent également 279 patrouilles militaires.

Têtes d'affiche helvétiques

La championne olympique Marianne Fatton et Rémi Bonnet, vainqueur de la Coupe du monde la semaine dernière à Villars, tous deux anciens vainqueurs de la PdG, seront au départ du grand parcours. Les ambassadeurs de la Fondation PdG et médaillés européens, Caroline Ulrich et Aurélien Gay (2e de la Coupe du monde), sont également engagés entre Zermatt et Verbier. Egalement médaillé olympique en relais mixte, Jon Kistler sera également de la partie.

Marianne Fatton fera équipe avec Déborah Chiarello-Marti et Maëlle Minnig. Rémi Bonnet affrontera le parcours avec Aurélien Gay et Martin Anthamatten. Le record de 5h35'27'' de 2018 réalisé par l'équipe italienne composée de Robert Antonioli, Matteo Eydallin et Michele Boscacci pourrait trembler cette année.

«On devrait avoir des conditions exceptionnelles. On a de la neige de Zermatt à Verbier et des descentes avec très peu de cailloux», se réjouit le nouveau responsable technique et sécurité du parcours, Manu Vaudan. «Trente-cinq guides de montagne seront mes yeux durant les courses.»

Près de 300 tonnes de matériel

L'Armée assume la responsabilité opérationnelle de l'épreuve et met en place l'ensemble des moyens nécessaires pour garantir son déroulement. La Fondation Patrouille des Glaciers est quant à elle en charge de la promotion et du marketing de l'événement.

La Patrouille des Glaciers constitue pour l'Armée une opération de planification importante. Elle intègre les contraintes du terrain alpin, les effets du milieu – altitude, conditions météorologiques changeantes, isolement – ainsi que la gestion simultanée de multiples missions.

Depuis mars, les préparatifs logistiques, sanitaires et sécuritaires sont en cours. Le dispositif s'étendra jusqu'au début du mois de mai avec les opérations de repli. Près de 300 tonnes de matériel sont engagées pour soutenir l'ensemble du dispositif.

Quinze postes le long du parcours

Répartis sur quinze postes tout au long du parcours, les militaires assureront la conduite, la sécurité, le soutien sanitaire, la logistique et les communications.

A l'occasion de la PdG, l'Armée collabore avec les autorités civiles, les organisations de secours, les partenaires logistiques ainsi que des détachements militaires étrangers disposant de compétences alpines comparables.

«Cette coopération renforce l'interopérabilité et permet de s'entraîner dans des conditions proches d'un engagement réel. Elle illustre la capacité de l'Armée suisse à intégrer des partenaires dans un dispositif complexe et à conduire une opération dans un cadre multinational», souligne l'Armée suisse.

«Du bonheur»

Au-delà de la compétition, cet engagement permet à l'Armée de tester ses capacités de conduite, de logistique et de gestion des risques dans un environnement complexe et sous contrainte.

«J'appréhende admirablement bien cette PdG», avoue Yves Charrière. «Je vis cela comme du bonheur, sans pression aucune. Le défi est désormais de terminer le déploiement du parcours et d'établir toutes les liaisons. On devrait être prêt dimanche lorsque l'ensemble de la troupe sera présente sur les différents postes.»