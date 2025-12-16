DE
FR

Nouveau podium
Fanny Smith troisième à Arosa

Fanny Smith est montée une fois de plus sur le podium en Coupe du monde. La Vaudoise a pris la troisième place de l'épreuve d'Arosa mardi, derrière la Suédoise Sandra Näslund et l'Allemande Daniela Maier.
Publié: il y a 36 minutes
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dans les Grisons, la championne du monde en titre de la discipline a été impériale pour rallier la finale. Elle a remporté trois courses de suite entre les 8es et les demi-finales, avant de tomber sur plus forte qu'elle au moment décisif.

Malgré un excellent temps de réaction, Smith s'est rapidement retrouvé derrière Näslund et Maier, et n'a pas réussi à les dépasser sur ce circuit particulièrement court. Elle a toutefois assuré le coup pour devancer la Française Mylène Ballet Bat et signer son 86e podium en Coupe du monde.

Deux fois victorieuse à Val Thorens pour l'ouverture de la saison, Näslund montre qu'elle est bien de retour au plus haut niveau un après une blessure à une jambe qui lui avait fait manquer une bonne partie de la saison ainsi que les Mondiaux. La Suédoise, qui compte désormais 42 succès en Coupe du monde, sera très difficile à battre cet hiver...

Grise mine chez les hommes

Deux autres Suissesses ont bien performé dans la station grisonne. La Genevoise Sixtine Cousin et la Grisonne Talina Gantebein ont respectivement terminé aux 6e et 7e rangs.

La grise mine est en revanche de rigueur chez les hommes. Aucun représentant de Swiss-Ski n'a en effet passé le cap des 8es de finale devant le public helvétique. Le vainqueur se nomme Reece Howden: le Canadien s'est imposé en finale devant l'Autrichien Johannes Aujesky et le Suédois David Moaberg.

