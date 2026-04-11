Roman Mityukov signe la meilleure perf mondiale

ATS Agence télégraphique suisse
Roman Mityukov continue de briller aux Championnats de Suisse à Uster. Le Genevois de 25 ans a remporté le 200 m dos en signant la meilleure performance mondiale de l'année.
Mityukov a couvert la distance en 1'55''36 dans sa discipline de prédilection, battant de 21 centièmes le précédent record de l'année détenu par le Sud-Africain Pieter Coetze, établi le 22 mars, tout en restant à seulement une demi-seconde de son record suisse.
Les jours précédents, le médaillé de bronze aux JO de Paris avait déjà démontré sa bonne forme. Sur 100 m dos, il a égalé son record de Suisse, alors que sur 50 m dos, il a signé un record personnel.
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