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Chrono record à Uster
Roman Mityukov signe la meilleure perf mondiale

Le Genevois Roman Mityukov a remporté le 200 m dos aux Championnats de Suisse à Uster en signant la meilleure performance mondiale de la saison. Une nouvelle démonstration de forme pour le médaillé olympique.
Publié: 21:19 heures
Le Suisse Roman Mityukov frappe fort aux Championnats à Uster.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Roman Mityukov continue de briller aux Championnats de Suisse à Uster. Le Genevois de 25 ans a remporté le 200 m dos en signant la meilleure performance mondiale de l'année.

Mityukov a couvert la distance en 1'55''36 dans sa discipline de prédilection, battant de 21 centièmes le précédent record de l'année détenu par le Sud-Africain Pieter Coetze, établi le 22 mars, tout en restant à seulement une demi-seconde de son record suisse.

Les jours précédents, le médaillé de bronze aux JO de Paris avait déjà démontré sa bonne forme. Sur 100 m dos, il a égalé son record de Suisse, alors que sur 50 m dos, il a signé un record personnel.

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