Roman Mityukov signe la meilleure perf mondiale

Le Genevois Roman Mityukov a remporté le 200 m dos aux Championnats de Suisse à Uster en signant la meilleure performance mondiale de la saison. Une nouvelle démonstration de forme pour le médaillé olympique.

ATS Agence télégraphique suisse

Roman Mityukov continue de briller aux Championnats de Suisse à Uster. Le Genevois de 25 ans a remporté le 200 m dos en signant la meilleure performance mondiale de l'année.

Mityukov a couvert la distance en 1'55''36 dans sa discipline de prédilection, battant de 21 centièmes le précédent record de l'année détenu par le Sud-Africain Pieter Coetze, établi le 22 mars, tout en restant à seulement une demi-seconde de son record suisse.

Les jours précédents, le médaillé de bronze aux JO de Paris avait déjà démontré sa bonne forme. Sur 100 m dos, il a égalé son record de Suisse, alors que sur 50 m dos, il a signé un record personnel.