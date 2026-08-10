DE
FR

Déception pour les Romandes
Noè Ponti signe une entrée en matière prometteuse aux Européens

Maxime Grousset en tête, Noè Ponti brille aux Européens de natation à Paris! Le Tessinois s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon avec un chrono de 22''69, derrière le Français, auteur d'un 22''49.
Publié: 10.08.2026 à 12:21 heures
Noè Ponti est directement dans le coup à Paris.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti a parfaitement tenu son rang lundi matin pour son entrée en lice dans les Européens en grand bassin de Paris. Le Tessinois s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon en signant le 2e temps des séries. Le vice-champion du monde 2025 de la discipline a nagé en 22''69. «Quand on réussit un tel chrono, c'est qu'on a tout donné», a-t-il souligné en zone mixte lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu l'opportunité de gérer son effort.

Maxime Grousset domine

Seul son grand rival, le double champion du monde 2025 (50 et 100 pap') Maxime Grousset, s'est montré plus rapide dans ses séries matinales en réalisant 22''49. De quoi pleinement rassurer le Français après sa fracture à un pied subie début juin.

No 1 cette année en Europe, le Russe Egor Kornev a réussi pour sa part 22''70 (3e des séries). Deuxième Suisse engagé dans cette épreuve, Robin Yeboah a en revanche manqué son affaire (45e en 24''03) et ne participera donc pas aux demi-finales programmées lundi soir dès 18h30.

Déception également pour les trois Romandes en lice sur 200 m dos. Fanny Borer (20e en 2'14''12), Gaia Rasmussen (22e en 2'14''82) et Manon Richard (25e en 2'17''11) sont restées loin de leur meilleur temps. Un chrono de 2'13''56 leur aurait permis de se hisser en demi-finales.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus