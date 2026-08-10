Maxime Grousset en tête, Noè Ponti brille aux Européens de natation à Paris! Le Tessinois s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon avec un chrono de 22''69, derrière le Français, auteur d'un 22''49.

Noè Ponti signe une entrée en matière prometteuse aux Européens

Noè Ponti signe une entrée en matière prometteuse aux Européens

ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti a parfaitement tenu son rang lundi matin pour son entrée en lice dans les Européens en grand bassin de Paris. Le Tessinois s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon en signant le 2e temps des séries. Le vice-champion du monde 2025 de la discipline a nagé en 22''69. «Quand on réussit un tel chrono, c'est qu'on a tout donné», a-t-il souligné en zone mixte lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu l'opportunité de gérer son effort.

Maxime Grousset domine

Seul son grand rival, le double champion du monde 2025 (50 et 100 pap') Maxime Grousset, s'est montré plus rapide dans ses séries matinales en réalisant 22''49. De quoi pleinement rassurer le Français après sa fracture à un pied subie début juin.

No 1 cette année en Europe, le Russe Egor Kornev a réussi pour sa part 22''70 (3e des séries). Deuxième Suisse engagé dans cette épreuve, Robin Yeboah a en revanche manqué son affaire (45e en 24''03) et ne participera donc pas aux demi-finales programmées lundi soir dès 18h30.

Déception également pour les trois Romandes en lice sur 200 m dos. Fanny Borer (20e en 2'14''12), Gaia Rasmussen (22e en 2'14''82) et Manon Richard (25e en 2'17''11) sont restées loin de leur meilleur temps. Un chrono de 2'13''56 leur aurait permis de se hisser en demi-finales.