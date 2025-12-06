DE
En petit bassin de Lublin
Noè Ponti en quête d'une nouvelle médaille d'or sur 200 m papillon

Noè Ponti s'est qualifié pour la finale du 200 m papillon des Européens en petit bassin de Lublin. Le Tessinois a signé le meilleur temps des demi-finales et visera une nouvelle médaille dimanche.
Publié: il y a 50 minutes
Noè Ponti visera une troisième médaille d'or dimanche à Lublin.
Photo: PATRICK B. KRAEMER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti s’est qualifié pour la finale du 200 m papillon aux Européens en petit bassin de Lublin. Le Tessinois a réalisé le meilleur temps des demi-finales et tentera d’ajouter une nouvelle médaille dimanche.

En quête d'un troisième titre en Pologne après ceux conquis sur 50 m papillon et sur 100 m 4 nages, Noè Ponti a nagé en 1'51''53, très loin de son record de Suisse établi en avril dernier (1'48''77). Cela lui a suffi pour signer le meilleur temps des demi-finales, devant les frères polonais Michal et Krzysztof Chmielewski (les deux à 0''13).

«Je commence à être fatigué», a avoué le médaillé de bronze des JO de Tokyo au micro de Swiss Aquatics. «J'ai quand même réussi à contrôler la course, même si je n'étais pas entièrement détendu.» Avant cette finale prévue à 19h57 dimanche, Ponti sera en lice le matin lors du relais 4x50 m 4 nages. «Je vais me reposer autant que possible, car ça risque de ne pas être facile demain soir», a-t-il déclaré.

Fin de parcours pour Gagnebin

Lui aussi qualifié pour ces demi-finales du 200 m papillon, le Neuchâtelois Ilan Gagnebin s'est logiquement arrêté à ce stade. Il a nagé en 1'55''41, soit le dernier temps des 17 demi-finalistes. Fin de parcours également pour Thierry Bollin et Angelina Patt en 50 m dos. Médaillé de bronze des Européens 2023 à Otopeni, le Bernois a manqué la qualification pour trois petits centièmes. La Zurichoise a quant à elle signé le 12e temps des demi-finales, insuffisant pour rallier la finale.

A noter le record de Suisse établi sur 1500 m libre par Vanna Djakovic (16'15''73), qui a battu de près de quatre secondes sa propre meilleure marque établie à la mi-novembre. La sœur cadette d'Antonio, 12e, n'est toutefois pas parvenue à se qualifier pour la finale. Marius Toscan (21e du 200 m papillon), Gaia Rasmussen (28e du 50 m dos), Flavio Bucca (40e du 50 m dos), Maël Allegrini (30e du 50 m brasse), Gian-Luca Gartmann (32e du 50 m brasse), Tiago Behar (43e du 50 m libre) et Frédéric Hoigne (50e du 50 m libre) ont eux aussi été éliminés dès les séries samedi matin.

