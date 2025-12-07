DE
Belle perf' aux Européens
Le relayeurs suisses du 4x50 4 nages masculin filent en finale

L'équipe suisse de natation s'est qualifiée pour la finale du 4x50 m 4 nages aux Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin. Le quatuor helvétique a établi un nouveau record national avec un temps de 1'32''71, se plaçant en 4e position des séries.
Publié: 11:29 heures
Ponti et ses équipiers joueront les médailles sur 4x50 m 4 nages
Photo: PATRICK B. KRAEMER
Les relayeurs suisses du 4x50 m 4 nages joueront les médailles dimanche soir dans les Européens en petit bassin de Lublin. Le quatuor helvétique a réalisé un nouveau record national pour signer le 4e temps des séries.

Thierry Bollin (dos), Maël Allegrini (brasse), Noè Ponti (papillon) et Tiago Behar (crawl) ont nagé en 1'32''71, remportant ainsi la première des trois séries. Ils ont amélioré de près de deux secondes la marque établie le 16 novembre par le SC Uster (1'34''62 par Ponti, Flavio Bucca, Gian-Luca Gartmann et Antonio Djakovic).

Noè Ponti aussi en lice

La finale du 4x50 m 4 nages masculin sera la dernière disputée dans ces Européens, à 21h11. Noè Ponti sera également en lice en finale du 200 m papillon (19h57), avec pour ambition de décrocher un troisième titre et une quatrième médaille dans ces joutes.

Les autres Suisses engagés dans les séries matinales ont en revanche échoué. Marius Toscan (9e du 400 m 4 nages, dont il sera réserviste en finale) a manqué le top 8 pour 0''76, alors que Julien Niederberger (22e) et Angelina Patt (14e) ont été plus nettement recalés dans cette même discipline.

