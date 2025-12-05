Noè Ponti n'a pas décroché l'or, mais l'argent sur 100 m papillon lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Il manque son 3e titre.

L'argent pour Noè Ponti sur le 100m papillon

Le Tessinois marche sur l'eau

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tessinois a été battu à la touche par Maxime Grousset. Le Français «se venge» après avoir été 3e du 50 m papillon et 2e du 100 m 4 nages. Grousset a nagé en 48''10 et Ponti en 48''11.