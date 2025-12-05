L'argent pour Noè Ponti sur le 100m papillon

ATS Agence télégraphique suisse
Le Tessinois a été battu à la touche par Maxime Grousset. Le Français «se venge» après avoir été 3e du 50 m papillon et 2e du 100 m 4 nages. Grousset a nagé en 48''10 et Ponti en 48''11.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit