DE
FR

Un début de saison prometteur
Noè Ponti décroche la 1ère place au 100 m papillon

Noè Ponti a bien négocié ses premières courses de la saison à Carmel.
Publié: 08:44 heures
Partager
Écouter
Noè Ponti tient déjà la forme
Photo: PATRICK B. KRAEMER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi lors de la 1re journée de la première des trois étapes de la Coupe du monde en petit bassin, se classant 2e du 100 m 4 nages.

A lire aussi
Noè Ponti, un chrono d’anthologie et une médaille d’argent
100 mètres papillon
Noè Ponti, un chrono d’anthologie et une médaille d’argent
Avec ses deux médailles, Noè Ponti entre dans la cour des très grands
Des performances XXL
La décision qui a permis à Noè Ponti d'entrer dans la cour des très grands

Le triple champion du monde 2024 en petit bain (50 et 100 pap', 100 m 4 nages) a survolé les débats en finale du 100 m papillon. Il s'est imposé en 48''53, à 0''82 de sa meilleure marque mondiale, avec près d'une demi-seconde d'avance sur son dauphin Ilya Kharun (49''02). Il s'agit du 11e meilleur temps de l'histoire.

Noè Ponti n'est pas parvenu à doubler la mise quelques minutes plus tard en finale du 100 m 4 nages. «Seulement» 5e après 75 mètres, il s'est arraché sur la dernière longueur de bassin pour terminer 2e en 51''13, à 0''80 de son record de Suisse. La victoire est revenue à Shaine Casas (50''86).

Double médaillé d'argent des Mondiaux 2025 en grand bassin (sur 50 et 100 m papillon), Noè Ponti doit encore disputer trois épreuves à Carmel en Indiana. Il sera en lice sur 200 m papillon et 200 m 4 nages samedi, et est également inscrit pour le 50 m papillon dimanche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus