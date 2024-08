Mujinga Kambundji (ici à Athletissima) a terminé 5e du 200 m à Rome.

ATS Agence télégraphique suisse

Troisième sur 100 m à Athletissima en 11''06, Mujinga Kambundji ne s'est pas montrée aussi performante sur 200 m à Rome. La double championne d'Europe en titre de la discipline a terminé 5ᵉ en 22''53, à 0''11 de son meilleur chrono 2024. C'est l'Américaine Brittany Brown qui s'est imposée, en 22''00.

Ditaji Kambundji est quant à elle restée très loin du chrono qui lui avait permis de se parer d'argent aux Championnats d'Europe dans le Stadio Olimpico (12''40). La Bernoise de 22 ans a dû se contenter d'une 7ᵉ place en 12''78, après avoir couru en 12''75 à Lausanne huit jours plus tôt.

Angelica Moser pas à son affaire

La victoire est revenue à la Jamaïcaine Ackera Nugent, qui a établi une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année – et un nouveau record national – en 12''24. La championne olympique 2024, l'Américaine Masai Russell, s'est classée 2ᵉ en 12''31.

Angelica Moser a également manqué son affaire pour son premier concours depuis sa 4ᵉ place aux Jeux de Paris. La Zurichoise, qui avait effacé une barre à 4m78 pour devenir championne d'Europe en juin, a dû se contenter de 4m43 (7ᵉ place). Elle sera en lice dimanche dans le tout nouveau «Track Lab» de Fribourg.

À un cheveu du record du monde

Quant à Dominic Lobalu, il s'est classé 8ᵉ du 5000 m en 12'59''16. Le double médaillé européen (or sur 10'000 m, bronze sur 5000 m) et 4ᵉ des JO 2024 sur 5000 m n'est pas parvenu à s'accrocher jusqu'au bout au bon wagon dans une course marquée par un triplé éthiopien et remportée par Hagos Gebrhiwet (12'51''07).

La soirée a par ailleurs été marquée par la performance XXL de la représentante de Bahreïn Winfred Yavi sur 3000 m steeple. La championne olympique 2024 a réalisé le deuxième chrono de tous les temps en 8'44''39, à 0''07 seulement du record du monde détenu par Beatrice Chepkoech.