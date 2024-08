La nuit dernière, Mujinga Kambundji n'a dormi que quatre heures

Mujinga Kambundji a fait un début impressionnant aux Jeux olympiques de Paris. Elle montre une fois de plus qu'elle est une garante des succès suisses lors des grands événements. Même les horaires au Stade de France lui échappent.

Mujinga Kambundji est en forme à Paris – même avec peu de sommeil, elle parvient à se hisser en demi-finale du 200 m.

Marco Pescio

Elle est là, dans l'étroite zone d'interview de l'immense Stade de France, et hausse les épaules. Mujinga Kambundji vient de décrocher sa place en demi-finale du 200 m, avec la troisième place de sa série. Elle n'a évité le repêchage que pour trois minuscules centièmes, mais cela lui est égal à ce moment-là: «Heureusement, cela a suffi – cela m'aurait vraiment dérangée de devoir me présenter à nouveau demain matin.»

Ce qu'elle veut dire par là, c'est que lorsque Mujinga Kambundji se présente à nouveau dans les starting-blocks dimanche matin, moins de 14 heures se sont écoulées depuis sa brillante performance en finale du 100 m, de laquelle elle a terminé à une magnifique 6e place.

«Je suis vraiment crevée»

«Je n'ai pas vraiment compris pourquoi l'horaire a été établi de cette manière. Je ne me suis jamais sentie comme ça pendant une compétition. Je suis vraiment crevée parce que j'ai vraiment peu dormi – je n'ai eu qu'une courte nuit», révèle-t-elle. Son programme médiatique et de régénération après la finale du 100 m l'a tenue éveillée longtemps: «La dernière fois que j'ai regardé mon portable, c'était après 3h, puis le réveil a de nouveau sonné à 7h30.»

Kambundji sourit lorsqu'elle raconte ses dernières heures olympiques turbulentes à Paris. Elle le laisse clairement entendre: son état d'esprit n'a pas été affecté par ces quelques désagréments.

La sprinteuse expérimentée sait depuis longtemps ce qui est important lors des grands événements. La tranquillité est une bonne conseillère – et Kambundji a prouvé depuis longtemps et à plusieurs reprises qu'elle possède cette qualité. Paris n'est qu'un exemple du fait qu'elle est toujours capable de donner le meilleur d'elle-même au plus haut niveau. Quand cela compte, elle est rapide comme une flèche.

Comme lors de son bronze aux Mondiaux de 2019 ou de ses titres aux Européens de Munich en 2022 et de Rome en 2024. Ou encore aux Jeux d'été de Tokyo il y a trois ans, où elle avait également terminé sixième sur 100 m, comme à Paris.

Publicité

«Cela me rend méga fière»

Et malgré ces histoires de calendrier, Mujinga Kambundji rayonne à nouveau. Elle a presque déjà oublié les quelques heures de sommeil qui lui ont manqué après la rétrospective de ses brillants débuts olympiques. Et lorsqu'il en est à nouveau question, elle rappelle en souriant: «Il ne s'agit ici que de mon niveau d'énergie actuel, j'ai simplement besoin d'un peu de repos maintenant. Mais je suis déjà en forme – et demain est un autre jour!»

Cela sonne comme une annonce pour la demi-finale du 200 m de lundi (20h45) – et la grande finale de mardi (21h40). Et cela n'étonnerait plus personne si Kambundji se présentait à nouveau.