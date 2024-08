Un «super» bilan intermédiaire pour Ralph Stöckli

Ralph Stöckli affiche un large sourire à mi-JO.

«Six médailles (ndlr: une d'or, une d'argent et quatre de bronze), c'est super», a lâché d'emblée Ralph Stöckli, chef de mission de Swiss Olympic. «Comme je l'espérais, de nouvelles étoiles ont brillé et pris la place d'autres athlètes. L'exemple le plus parfait est le tir: Nina Christen, notre porte-drapeau, n'a pas eu les résultats escomptés. Mais nous avons quand même deux médailles dans cette discipline», dont la seule du plus précieux métal pour Chiara Leone, a-t-il rappelé.

«La médaille d'argent de Julie Derron en triathlon n'était pas non plus prévue. En revanche, il y avait des attentes en aviron et en natation», des sports dans lesquels la Suisse n'a conquis «que» deux médailles de bronze grâce au deux sans barreur Andrin Gulich/Roman Röösli et au spécialiste du 200 m dos Roman Mityukov.

«Trois chances de médaille pour en obtenir une»

«Ce bilan démontre bien que, comme je l'ai toujours répété, il faut trois chances de médaille pour espérer en obtenir une», a poursuivi l'ancien curleur, qui attache une grande importance à la valeur intrinsèque d'une performance. «Nous avons aussi cinq quatrièmes places», souligne-t-il.

Ces quatrièmes places prouvent aussi que la frontière entre l'exploit et la déception est étroite, a-t-il rappelé. Que la délégation suisse pourrait certes compter quelques breloques supplémentaires, mais que les quatre médaillés de bronze auraient tout aussi bien pu se retrouver «chocolat».

Performances de Kambundji et de Küng saluées

Ralph Stöckli est notamment revenu sur l'exemple de Noè Ponti, candidat déclaré aux médailles sur le 100 m papillon, mais 4e à 0''10 de l'estrade samedi soir. «Noè semble lui-même content et fier de ce résultat», obtenu dans une épreuve où la concurrence est féroce et les cadors d'un niveau très proche.

«Et pour Mujinga Kambundji (6e du 100 m samedi, comme en 2021 à Tokyo), une place de finaliste constitue déjà un sacré exploit» dans la discipline-reine de l'athlétisme, a souligné le St-Gallois, qui se réjouit aussi de la belle performance du cycliste Stefan Küng samedi dans la course en ligne (7e) après une préparation tronquée et un contre-la-montre manqué (8e).

21 places de finaliste

«On a obtenu de super résultats en dehors des médailles. Nous avons 21 places de finaliste (top 8), ce qui démontre la force du sport helvétique» qui peut compter sur de nombreux athlètes de pointe pour performer au plus haut niveau. «Et je suis persuadé que ce n'est pas fini, même si nous avions plus de chances de médaille durant la première moitié de ces Jeux», a-t-il convenu.

Ralph Stöckli cite en premier lieu les «battus» de la première semaine de compétition. «L'équipe de saut d'obstacles était très déçue» après sa non-qualification pour la finale. «Steve Guerdat et Martin Fuchs ont une facture ouverte. Ils sont de grands champions et vont réagir. Et pourquoi pas une médaille en kayak cross?», où Martin Dougoud brûle de revanche après sa 4e place en slalom.

«Le beachvolley peut nous apporter une médaille. Je me réjouis aussi de voir nos spécialistes d'athlétisme à l'oeuvre. Simon Ehammer a les moyens d'aller chercher une médaille à la longueur, et la perchiste Angelica Moser est capable de tous les exploits», a-t-il encore souligné. «On ne va pas s'ennuyer, et on fêtera sûrement d'autres médailles dans cette Maison suisse», a-t-il conclu.