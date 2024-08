«Il ne se laisse pas abattre»

Sa sœur Asia et ses parents Vittoria et Mauro donnent un aperçu du monde de Noè Ponti.

La présente interview des Ponti a été réalisée avant les débuts de Noè à Paris. À l'époque, sa sœur Asia, sa mère Vittoria et son père Mauro espéraient encore qu'il remporterait une médaille. Cela n'a toutefois pas été le cas, de peu. Malgré tout, les quatrième et cinquième places sur 100 et 200 mètres papillon sont exceptionnelles.

Dans un sport olympique de base où la concurrence est énorme, de telles performances sont loin d'être évidentes et encore moins décevantes. Les explications des Ponti, qui donnent un aperçu de la vie intérieure du frère et du fils, donnent une idée de la manière dont Noè va maintenant gérer cette expérience parisienne.



Noè semble très cool de l'extérieur, rien ne semble le déstabiliser. Est-il vraiment aussi serein?

Asia: Il n'aime pas être stressé et préfère rester calme. Mais il y a des situations qui le font sortir de ses gonds.

Pouvez-vous en donner un exemple?

Mauro: Cela peut être des choses de tous les jours, par exemple quand il ne réussit pas quelque chose à l'entraînement.

Vittoria: Quand il est stressé, il essaie de retrouver du calme dans sa routine. Il aime que tout lui soit familier.

Ici, à Paris, aux Jeux olympiques, c'est l'état d'urgence, tout est loin de la familiarité.

Mauro: Il y trouve tout de même quelques aspects qui lui sont familiers: être avec ses collègues, respecter les mêmes procédures avant une course, ou encore grâce aux appels vidéo réguliers avec nous.

Vous vous êtes tous rendus à Paris pour le soutenir lors de ses courses. Comment vous sentez-vous?

Asia: Nous n'avons malheureusement pas pu aller à Tokyo, c'était la pandémie.

Mauro: Quand nous entendons dire qu'il est l'un des meilleurs nageurs du monde, cela semble toujours un peu étrange. Ce n'est que ces dernières années que nous avons vraiment réalisé que c'était la réalité.

Vittoria: Nous sommes heureux d'être ici et très fiers de lui.

Quelle est l'importance pour lui de la cohésion familiale?

Mauro: Très importante, je pense. Nous assistons à autant de compétitions que possible, en veillant à ne pas le déranger dans sa préparation. Mais s'il a besoin de nous, nous sommes là. Il apprécie cela.

Vittoria: Il vit toujours à la maison. Toute la famille est réunie ici.

Mauro: Nous habitons à l'étage supérieur. En dessous de nous, il y a la grand-mère de Noè. Nous partageons le jardin et la piscine avec l'oncle de Noé. Et d'autres membres de la famille habitent tout près. Nous sommes donc une petite famille nombreuse, qui est la base de Noè.



Vous souvenez-vous de la première fois où Noè, petit bout de chou, s'est mis à nager sans manchons?

Mauro: Il avait trois ans et nous a beaucoup surpris, car il ne bougait pas frénétiquement avec les bras. Il a plongé et s'est déplacé comme un dauphin, avec ces mouvements de vagues, puis il est remonté à la surface, les yeux grands ouverts.

Peut-être était-ce le début de sa carrière en papillon...

Mauro: C'est possible. En tout cas, cette discipline lui est devenue très facile par la suite, même si elle est plutôt fatigante.

Vittoria: Pendant longtemps, il a nagé toutes les disciplines. Je me souviens que lorsqu'il était adolescent, il a remporté une fois onze médailles lors d'une compétition au Tessin. Ce n'est que plus tard qu'il a opté pour le papillon.

Mauro: Pas parce que les entraîneurs l'ont décidé, mais parce qu'il y prenait plaisir.

Enfant, était-il déjà bien bâti?

Mauro: Il était plus grand que les autres, mais pas très costaud. C'est venu petit à petit. Les entraîneurs ont veillé à ce qu'il ne se muscle pas trop vite, car cela change beaucoup de choses. Il fallait concilier le développement musculaire avec la croissance.

Y a-t-il d'autres souvenirs inoubliables?

Vittoria: Il était à Rotterdam pour une compétition de préparation aux championnats d'Europe. Nous n'étions pas présents sur place et après la course, il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit qu'il avait nagé la limite pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Mauro: Le matin avant la course, il s'était endormi et l'entraîneur a dû le réveiller. Noè est arrivé juste à temps pour le départ, n'a pas eu le temps de se préparer, a sauté dans l'eau à froid et a nagé la limite.

Asia: J'étais assise dans la bibliothèque, j'étudiais, quand ma mère m'a appelée pour me dire que Noè avait réussi. Elle pleurait de bonheur. C'était très émouvant.

Qu'est-ce qui caractérise Noè en tant que sportif? Qu'est-ce qui le rend fort?

Mauro: Sa mentalité. Lorsque Noè a un rêve, un objectif, il sait qu'il peut l'atteindre. Il travaille dur pour cela, même lorsqu'il n'a pas envie de s'entraîner. Il essaiera encore et encore jusqu'à ce qu'il y parvienne.

Vittoria: Noè est très ambitieux. Nous l'avons remarqué très tôt.



A quoi?

Asia: Par exemple en jouant aux cartes. Il détestait perdre. Il voulait alors faire mieux la fois suivante. Toujours s'améliorer, c'est ce qui le motive.

Vous n'avez donc jamais eu besoin de le motiver?

Mauro: Il a toujours suivi son propre chemin. Nous ne sommes pas des nageurs, nous ne l'avons jamais poussé. Il a tout fait de son plein gré, il aimait le sport, et il aimait être avec ses collègues d'entraînement. Il a besoin de sociabilité.

A-t-il un modèle?

Vittoria: Nous sommes allés aux Jeux olympiques de Londres en 2012 pour voir en direct son grand modèle, Michael Phelps. Noè avait alors onze ans. Phelps a remporté six médailles, dont quatre en or.

Mauro: Quand nous sommes rentrés à la maison, il nous a dit d'acheter des billets pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Parce qu'il y serait au départ.

Asia: Nous avons ri, mais il l'a vraiment fait, il a remporté la médaille de bronze à Tokyo.

Si vous écriviez un livre sur Noè, quel serait son titre?

Asia: Je l'appellerais «Invictus», «Invaincu», d'après un film de Clint Eastwood. Il y est question d'un poème qui avait donné force et réconfort à Nelson Mandela pendant sa longue captivité. Dans ce poème, il est dit que l'âme est invincible. Après être devenu président de l'Afrique du Sud, Mandela s'est servi de cette poésie pour motiver l'équipe nationale de rugby qui, pour la première fois, a réuni les différentes races. Et, malgré les revers, elle a fini par réaliser l'inimaginable. Cela correspond à Noè. Son âme merveilleuse fait la différence. Même quand il y a des difficultés, il ne se laisse pas abattre, il s'en sert comme carburant pour s'améliorer et se relever.