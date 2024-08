Des geôles de Poutine aux JO de Paris, l'histoire folle de Brittney Griner

Entre février et décembre 2022, elle a vécu les heures les plus sombres de sa vie dans une prison russe. Mais aujourd'hui, la basketteuse américaine Brittney Griner se sent bien. Et elle compte bien marquer les esprits aux JO de Paris.

1/13 Deuxième match du tour préliminaire, deuxième victoire: après le Japon, les basketteuses américaines ont battu la Belgique jeudi.

Patrick Mäder

En temps normal, tous les regards devraient être braqués sur Brittney Griner. Et pour cause «BG», comme tout le monde la surnomme, mesure pas moins de 2,03 mètres. Mais il faut bien le reconnaître: les Français – Léon Marchand en tête – ont quelque peu éclipsé la star américaine.

Mais cette dernière ne semble guère perturbée. Preuve en est, la victoire des basketteuses américaines sur la Belgique (87-76) jeudi, en match de poule. Un deuxième succès en autant de rencontres pour la Team USA, qui n'avait eu aucune peine à battre les Japonaises lundi pour leur premier match de cette quinzaine olympique (102-76).

Mais la seule présence de Brittney Griner en France relève de l'extraordinaire. Et pour cause. La basketteuse revient en Europe, deux ans après un séjour traumatisant de onze mois dans une prison russe – la période la plus sombre de sa vie, selon ses propres dires de la principale intéressée. Souvenez-vous: en février 2022, «BG» se rendait la Russie afin de rejoindre ses coéquipières du club d'Ekaterinbourg, dans lequel elle évoluait à l'époque. Mais à l'aéroport, les douaniers avaient trouvé sur elle une cigarette électronique et de l'huile de cannabis, interdite en Russie.

Prisonnière politique de Poutine

Voyant cette affaire comme un moyen de faire pression sur l'Occident, Vladimir Poutine énvoyé Griner tout droit en prison. Condamnée par un pseudo-tribunal à neuf ans d'emprisonnement pour trafic de drogu, la sportive avait alors enduré de terribles conditions de détention et avait même voulu mettre fin à ses jours.

L'Américaine avait finalement été libérée en décembre 2022 en échange du marchand d'armes russe Viktor Bout, surnommé le «marchand de mort», qui avait été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis pour trafic d'armes et conspiration en vue de commettre un meurtre. L'échange convenu entre les Etats-Unis et la Russie avait été effectué à l'aéroport d'Abu Dhabi.

Mais aujourd'hui, Brittney Griner est en France. Et elle est libre. «Je vais bien», a-t-elle expliqué en conférence de presse après son arrivée. «Tout le monde se demande comment c'est pour moi de revenir ici après tout ce que j'ai traversé, mais je me sens bien et en sécurité en France. Je suis simplement impatiente de jouer.»

L'équipe américaine favorite pour l'or

Brittney Griner a eu une influence déterminante sur le basketball, puisqu'elle a été la première femme à réaliser un dunk, une figure consistant à glisser le ballon dans le panier en arrivant par le haut. Cette figure est parculièrement compliquée à réaliser pour les femmes, l'anneau culminant tout de même à 3,05 mètres de haut. Mais Griner, qui chausse du 54, y parvient désormais aisément.

Comme l'explique sa coéquipière Diana Taurasi, Brittney Griner est perçue comme une joueuse puissante et dominatrice,« alors que c'est elle qui a le plus grand cœur».

A présent, la Texane vise l'or olympique pour la troisième fois de sa carrière. Et une fois de plus, les basketteuses américaines sont clairement favorites pour la victoire. Un titre qui ravirait sans doute Brittney Griner, qui peut toutefois se targuer d'avoir connu un bonheur encore plus grand le 8 juillet dernier, date à laquelle son épouse Cherelle a mis au monde un petit bonhomme. Une naissance qui a tout changé, pour «BG»: «Dès que je le vois, tout ce que je considérais comme important auparavant disparaît.» Tout est dit.