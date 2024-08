La Vaudoise Maud Jayet a le vent en poupe

Maud Jayet a le vent en poupe

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

Depuis le début de ces Jeux olympiques, il y a une compétition féroce et inofficielle qui s'est installée entre mon collègue Greg et moi. Qui, à la fin des JO, aura fait le plus de pas. Je vous aurais bien fait un point intermédiaire mais pour l'instant, je vis dans l'inconnu. Je sais juste qu'il fait de bons efforts pour rester à niveau, puisqu'il décide de parfois faire 30 minutes de marche pour rentrer à notre appartement.

Où est-ce que je veux en venir? Avec ma présence au Stade de France vendredi soir (et sans doute encore quelques fois), je vais à coup sûr gagner. Pour descendre à la zone mixte depuis notre place de presse, il faut prendre des dizaines d'escaliers – puis les remonter, évidemment. Avec ça, j'ai un bel avantage.

Ce que je veux vous expliquer, c'est aussi parfois le stress lié à notre métier. Zoé Claessens décroche le bronze en BMX Racing? Il faut suivre la course sur les écrans en zone mixte pour être sûr de ne pas la rater après son run. Mujinga Kambundji vient de finir son 100 m? Il faut quasi faire le même temps qu'elle pour rejoindre les interviews à temps. Mais avec ça, j'aurai peut-être de la chance d'être à nouveau à Los Angeles en 2028. Et pas forcément en tant que journaliste.

Bonne lecture,

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLETISME

10h55 200m dames, 1er tour (M. Kambundji, Leonie Pointet)

11h00 Saut en longueur hommes, qualifications (Ehammer)

11h50 110m haies hommes, 1er tour (Jason Joseph)

12h35 400m haies dames, 1er tour (Yasmin Giger)

19h05 400m hommes, 1er tour (Lionel Spitz)

19h50 Saut en hauteur dames, finale

20h00 100m hommes, demi-finales

20h40 800m dames, demi-finales (Rosamilia, Pellaud)

21h55 100m hommes, finale

BEACH-VOLLEY

09h00 8e de finale (avec Vergé-Dépré/Böbner)

18h00 8e de finale (avec Brunner/Hüberli)

CANOË-KAYAK

15h30 Kayak Cross, qualifications hommes (avec Martin Dougoud)

16h45 Kayak Cross, qualifications dames (avec Alena Marx)

CYCLISME

14h00 Course en lignes dames (avec Elise Chabbey, Elena Hartmann, Noemi Rüegg et Linda Zannetti)

GYMNASTIQUE

15h00 Anneaux hommes, finale

15h40 Barres asymétriques dames, finale

16h25 Saut hommes, finale

TENNIS

13h00 Finale hommes

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse



Simon Ehammer (athlétisme, saut en longueur). L'Appenzellois est décathlonien dans l'âme. Mais pour Paris, il a dû choisir entre le concours général et sa discipline individuelle de prédilection, le saut en longueur. Dans la fosse de sable, Simon Ehammer se trouve depuis des années dans l'élite mondiale. Cette saison, aux championnats d'Europe, l'athlète de 24 ans a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en saut en longueur et a remporté la médaille de bronze aux championnats d'Europe. Il est également monté sur la troisième marche du podium des championnats du monde de saut en longueur en 2022. De quoi faire de lui une grande chance de médaille. Encore faut-il s'extraire des qualifications (11h00).

La Suissesse

Maud Jayet (Dériveur). La Vaudoise est depuis des années dans l'élite mondiale. Elle a déjà remporté des médailles aux championnats du monde et d'Europe. Aujourd'hui, elle rêve de réaliser un grand coup dans l'eau au large de Marseille, où se déroulent les épreuves olympiques de voile. Après une mauvaise première régate, elle a utilisé son joker. Mais elle reste bien placée aux alentours de la mi-compétition. Les manches No 7 et 8 auront lieu dès 14h30.

3 La performance suisse de la veille

Mujinga Kambundji a été si proche de décrocher un résultat exceptionnel en finale du 100 m olympique. Comme à Tokyo, la Bernoise a terminé au 6e rang mais n'était qu'à sept centièmes du podium. On aurait pu la penser dégoûtée, voire abattue au moment de venir en zone mixte. Mais pas du tout. «Je suis heureuse d'avoir été aussi proche de la médaille», confiait-elle. Et elle a de quoi être fière.

4 La performance internationale de la veille

Simone Biles continue de briller aux JO de Paris. La superstar s'est offert samedi une troisième médaille d'or au saut en devançant la Brésilienne Rebeca Andrade et l'Américaine Jade Carey. Il y avait assez peu de suspense dans ce concours du saut, tant la marge de Simone Biles est immense par rapport à ses adversaires. La Texanne a réalisé son double salto arrière carpé, une figure qui porte son nom, le Biles II, pour donner le ton et montrer à la concurrence que l'or lui était réservé.

5 L'image de la veille

Depuis son élimination lors du tournoi de tennis, Andy Murray n'a pas quitté Paris pour autant. Le joueur de tennis écossais en profite pour jouer les supporters dans les gradins. Il a d'ores et déjà été aperçu à la natation au lors d'un match de hockey sur gazon de l'équipe féminine britannique. Et si celui qui «n'a jamais aimé le tennis» était un fan de tous les autres sports?

6 Le chiffre du jour

1. C'est la première fois qu'un homme réalise le doublé contre-la-montre et course en ligne lors des Jeux olympiques. Le Belge Remco Evenepoel l'a fait et avec la manière! Parti tout seul sur la fin du parcours parisien, il a avalé les derniers kilomètres sans jamais avoir peur. Même une crevaison à trois kilomètres de l'arrivée ne l'a pas empêché de triompher devant la Tour Eiffel... et de réaliser une célébration déjà culte.

7 L'histoire du jour

Policière dans la vie de tous les jours, Anais Bourgoin profite d'un détachement pour participer aux Jeux olympiques. La coureuse du 800 m en profite pour faire passer un message aux voleurs de Saint-Ouen. «Vous êtes consciente que vous êtes la policière de la BAC (ndlr: brigade anticriminalité) la plus applaudie de l'histoire du 93?», lui demande un journaliste de «Ouest France» présent sur place. Question à laquelle l'athlète française a répondu en riant: «C'est vrai que je courais derrière les voleurs à porte de Saint-Ouen et là, je cours au Stade de France pour les Jeux. J'espère qu'ils me verront et qu'ils comprendront pourquoi je les rattrapais tout le temps.»

8 Les coulisses des JO

«La plus grande surprise de ces Jeux? Même les Français ne trouvent pas de quoi râler.» Ce titre du «Wall Street Journal» sonne comme une blague facile sur nos voisins. Mais difficile de ne pas trouver qu'il y a un fond de vérité en se promenant au quotidien dans la capitale. Certaines mauvaises langues se demandent si l'absence des Parisiens ne rendait pas la ville agréable. Et c'est vrai que depuis une semaine, Paris est d'une quiétude absolue.

9 Le quiz du jour

La réponse de la veille: À quand remonte la dernière médaille suisse en voile? Il faut remonter à 1968 et les Jeux de Mexico pour trouver trace d'un podium en voile. Le trio Bernard Dunand, Louis Noverraz et Marcel Stern avait remporté l'argent en classe 5.5 mètres

