Anais Bourgoin est policière dans la vie de tous les jours.

Blick Sport

Les phases qualificatives pour les différentes épreuves d'athlétisme ont démarré ce vendredi. Et dans la discipline du 800 m féminin, Anais Bourgoin s'est mise en évidence au terme de sa course de repêchage en quart de finale. Premièrement pour sa prestation sur le tartan, avec une première place en 1'59''52, puis pour ses propos en zone mixte.

«Vous êtes consciente que vous êtes la policière de la BAC (ndlr: brigade anticriminalité) la plus applaudie de l'histoire du 93?», lui demande un journaliste de «Ouest France» présent sur place. Question à laquelle l'athlète française a répondu en riant: «C'est vrai que je courais derrière les voleurs à porte de Saint-Ouen et là, je cours au Stade de France pour les Jeux. J'espère qu'ils me verront et qu'ils comprendront pourquoi je les rattrapais tout le temps.»

Demi-finale prévue dimanche soir

«Le public français m’a vraiment porté et aidé, confie-t-elle également au terme de la course. C’est très dur de s’arracher comme je me suis arrachée hier (ndlr: vendredi en séries) et de remettre ça aujourd’hui (ndlr: samedi), à 11 heures du matin, en n’ayant pas dormi de la nuit. C’était super dur, mais quand j’ai entendu tout le public me porter, c’était impossible que je lâche.»

Anais Bourgoin profite actuellement d'un détachement pour participer aux Jeux olympiques. Une édition qui se déroule pratiquement à la maison pour la Parisienne puisqu'elle est rattachée au commissariat du 18e arrondissement de Paris.

L'athlète française aura l'occasion, dimanche soir en demi-finale, de faire passer un nouveau message.