Mujinga Kambundji va-t-elle prendre le relais?

Mujinga Kambundji va participer aux demi-finales du 100 m.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonjour,

Il y a six mois, je me suis demandé ce que j’allais faire à Paris. Non pas que je ne voulais plus m’y rendre. Couvrir les Jeux olympiques comme journaliste sportif est une chance incroyable.

Mais tout ce que nous entendions en provenance de France n’était guère engageant. Possibilités de grève des transports, risques d’attentat, organisation chaotique. Bref que de négatif. Le jour où j’ai vu qu’une invasion de moustiques tigres était possible à Paris pendant les JO, je me suis dit que c’en était trop.

Et puis du temps à passé. Je me suis retrouvé sur les bords de Seine. J’attends la première grève et l’organisation est absolument parfaite en tous points. J’ai été piqué par des moustiques, j’espère qu’il n’était pas tigré, mais ce serait sûrement arrivé en Suisse également.

J’en suis arrivé à une conclusion: c’est à chaque fois la même chose. Tant qu’une compétition n’a pas commencé, les gens ne voient que le négatif. Je ne me ferai plus avoir la prochaine fois. Surtout qu’il n’y aura pas de moustiques tigres à Milan lors des JO d’hiver 2026.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLETISME

Décathlon avec Gaio

10h05 110m haies. 10h55 Disque. 13h40 Saut à la perche. 19h10 Javelot. 21h45 1500m

10h35 100m messieurs qualification.

11h45 100m messieurs 1er tour

19h50 100m dames demi-finales (M. Kambundji)

20h55 4x400m mixte finale (avec la Suisse)

21h20 100m dames finale (ev. M. Kambundji)

CANOË-SLALOM

Kayak-Cross

15h30 1er tour dames (Alena Marx)

16h40 1er tour hommes (Martin Dougoud)

CYCLISME

Course en ligne.

11h00. Messieurs (Stefan Küng et Marc Hirschi)

NATATION

20h30 Finale du 100 m papillon (Ponti)

TENNIS

12h00 Messieurs, match pour le bronze suivi de la finale féminine.

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Noè Ponti (natation). Nouvelle chance pour le nageur tessinois de décrocher une médaille. Celui qui a décroché le bronze sur 100 m papillon à Tokyo va défendre sa breloque ce samedi soir à Paris. Mais il n'a obtenu «que» le 5e temps des demi-finales. Ce samedi soir dès 20h30, il devra faire bien mieux pour espérer monter sur la boîte – et devenir le premier nageur suisse a décroché deux médailles olympiques.

La Suissesse

Audrey Werro (athlétisme). Comme à Budapest, la Fribourgeoise spécialiste du 800 m n'est pas sortie des séries. Point positif pour la jeune athlète: elle va quand même pouvoir passer par la case «repêchages» pour tenter d'obtenir son billet pour les demi-finales. Mais il n'empêche que, même si elle y parvenait, elle va perdre pas mal d'énergie dans cette bataille. Sa série a lieu à 11h20.

3 La performance suisse de la veille

Le titre olympique de la carabine 50 m 3 positions reste suisse. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce n'est pas Nina Christen qui le conserve, elle qui n'est pas parvenue à s'extirper des qualifications. C'est sa compatriote Chiara Leone qui a réalisé une sublime performance – avec un record olympique à la clé – pour offrir à la Suisse sa première médaille d'or dans ces Jeux de Paris.

On aurait évidemment pu citer également la paire Roman Röösli/Andrin Gulich, bronzée sur le plan d'eau de Vaires-sur-Marne. Ou Zoé Claessens, qui a obtenu le même métal au BMX Racing. Mais un titre de champion olympique n'est pas rien.

4 La performance internationale de la veille

Carlos Alcaraz est en finale du tournoi de tennis sans avoir perdu le moindre set depuis le début du tournoi. L'Espagnol a même renvoyé le Canadien Felix Auger-Aliassime à ses études en un minimum de temps puisqu'il n'a perdu que deux jeux pour s'imposer 6-1 6-1. Samedi, il affrontera Novak Djokovic en finale et il paraît bien compliqué d'imaginer le (Nationalité) avoir une quelconque chance face à la machine à gagner ibère.

5 L'image de la veille

Teddy Riner est entré dans l'histoire du judo ce vendredi en décrochant une quatrième titre olympique. Mais l'image de la journée a lieu durant son quart de finale face au Géorgien Guram Tushishvili. Celui-ci a voulu s'embrouiller avec le Français et a donc été disqualifié du tournoi olympique.

6 Le chiffre du jour

11 ans. Avez-vous regardé le skateboard durant ces Jeux olympiques? Si ce n'est pas le cas, ce qui s'est passé lors du «Women's Street» est surprenant. En effet, contrairement à la désignation officielle, la finale n'a pas été disputée par des femmes (women), mais par des jeunes. Ou disons, pour être plus conciliant, par de très jeunes femmes. Aucune des huit skateboardeuses classées n'avait en effet déjà atteint l'âge de 20 ans. La moyenne d'âge était d'à peine 16 ans. La championne japonaise Coco Yoshizawa a 14 ans. Mais il y a encore plus extrême. Le 6 août, une jeune fille de onze ans sera au départ du «Women's Park». Son nom: Zheng Haohao. La Chinoise est la plus jeune athlète olympique présente à Paris. De quoi faire se poser des questions à Ralph Stöckli, chef de mission suisse.

7 L'histoire du jour

Barbara Matic gardera un souvenir contrasté de ces JO 2024. Et pour cause. La judoka croate venait de remporter l'or olympique lorsqu'elle a appris l'arrestation de son père pour des faits présumés de harcèlement sexuel. De là à parler de montagnes croates, il n'y a qu'un pas.

8 Les coulisses des JO

Mon collègue Matthias n'a pas tout compris ce qu'il s'est passé à côté de lui durant les demi-finales du BMX Racing. À un moment, le coach britannique – assis juste devant lui – a demandé à un de nos confrères anglais de… lâcher une balle de tennis avec du scotch dessus derrière les grands. Sans doute pour que quelqu'un la réceptionne. Était-ce du coaching? Un mot d'amour? Il n'en sait pas plus.

9 Le quiz du jour

10 Le sondage du jour