Un judoka s'embrouille avec Teddy Riner... et se fait exclure des JO

Le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique en titre à Tokyo, a été disqualifié des JO de Paris pour son «comportement antisportif».

Le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique en titre à Tokyo, a été disqualifié des Jeux de Paris pour son «comportement antisportif» lors de sa défaite en quart de finale contre le Français Teddy Riner, a annoncé vendredi la Fédération internationale de judo. Tushishvili «a été disqualifié pour comportement antisportif et ne peut poursuivre la compétition», a indiqué la fédération dans un communiqué.

Le Géorgien, qui s'est énervé et a fait chuter Riner alors que le combat était terminé, ne pourra pas disputer son match pour le bronze. Il ne disputera pas non plus la compétition par équipes mixtes, a indiqué à l'AFP la fédération internationale, précisant que le comportement du Géorgien était «contre l'esprit du judo».

Une inimitié connue

Tushishvili, 29 ans, champion du monde 2018, a perdu ses nerfs après avoir été projeté sur le dos par le Français après 2 min 39 de combat. L'arbitre l'avait sanctionné en le disqualifiant sur le tapis, même si le Français avait déjà marqué ippon et était qualifié pour les demi-finales. Les deux combattants dont l'inimitié est connue.

Il n'y aura donc pas de revanche pour le Géorgien samedi en compétition par équipes. La Géorgie pourrait retrouver la France en demi-finale.