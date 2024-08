Mujinga Kambundji signe une grosse performance en finale du 100 m

Mujinga Kambundji a vécu une nouvelle finale de 100 m aux Jeux olympiques.

Mujinga Kambundji ne peut pas avoir de regret. La femme la plus rapide de Suisse avait déjà réalisé une magnifique performance en accrochant la finale du 100 m – la deuxième fois de sa carrière après celle de Tokyo en 2021. Et comme au Japon, elle décroche la 6e place, grâce à une performance de haut vol. En courant en 10''99, elle n'est passée qu'à 7 centièmes de monter sur la boîte. Malgré des conditions dantesques et au couloir le plus mouillé, elle a tout de même réalisé un bon chrono et n'est pas passée si loin de son record de Suisse (10"89).

En demi-finales, la Bernoise a eu chaud pour se qualifier. Troisième de sa série, elle a dû attendre que toutes les courses se déroulent pour être sûre de rejoindre le top 8. Mais, première des viennent-ensuite, elle a pu décrocher une qualification qui la verrait s'élancer du couloir 2 en finale.

La sprinteuse de 32 ans n'aura pas le temps de tergiverser. Dimanche matin (dès 10h55), elle sera alignée en séries du 200 m. Et comme à Tokyo et sur le 100 m à Paris, elle voudra à nouveau atteindre la finale.

Julien Alfred place la Sainte-Lucie sur la carte olympique

Voilà dix ans que Mujinga Kambundji, ancienne championne du monde en salle du 60 m et médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m, met le feu au sprint suisse, européen et, parfois, mondial. Elle dispute ses quatrièmes Jeux et a couru sa quatrième finale (deux fois sur 100 m, une fois sur 200 plus une fois en relais).

Devant, Julien Alfred, de la Sainte-Lucie, a écrit l'histoire pour son pays en remportant un premier or olympique pour son pays (10''72). Les Américaines Sha'Carri Richardson (10''87) et Melissa Jefferson (10''92) repartent avec les places d'honneur.