L'Espagnol Raul Fernandez, sur une Aprilia de l'écurie Trackhouse, a remporté dimanche le GP MotoGP de Grande-Bretagne. Il a devancé son compatriote et favori de la course, Jorge Martin.
Raul Fernandez a mené les 20 tours (118 km) du circuit de Silverstone de bout en bout après un mauvais départ de Martin, dont la moto a dégagé une gerbe d'étincelles à l'arrière dans le premier virage. Il s'agit du 12e vainqueur différent à Silverstone en autant de Grands Prix sur cette piste mythique.
Bagnaia au tapis
Aprilia a pu célébrer un triplé, puisque Marco Bezzecchi a complété le podium de la course. L'Italien s'est pourtant plaint tout le week-end de «souffrir» énormément de la clavicule et du genou après sa chute en Allemagne en juillet.
Le GP que Fernandez a bouclé en 38'30''59 s'est soldé par les abandons sur chutes notamment du Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati officielle) qui a passé un très mauvais week-end. Le champion du monde en titre Marc Marquez sur l'autre Ducati officielle n'est que 7e.