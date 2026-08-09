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Aprilia signe un triplé
L'Espagnol Raul Fernandez s'impose avec la manière à Silverstone

L'Espagnol Raul Fernandez remporte le GP de Silverstone, devenant le 12e vainqueur différent en autant d'éditions. Aprilia célèbre un triplé, puisque Jorge Martin et Marco Bezzecchi complètent le podium.
Publié: 09.08.2026 à 15:47 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 11:06 heures
Raul Fernandez a mené la course du début à la fin.
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Raul Fernandez, sur une Aprilia de l'écurie Trackhouse, a remporté dimanche le GP MotoGP de Grande-Bretagne. Il a devancé son compatriote et favori de la course, Jorge Martin.

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Raul Fernandez a mené les 20 tours (118 km) du circuit de Silverstone de bout en bout après un mauvais départ de Martin, dont la moto a dégagé une gerbe d'étincelles à l'arrière dans le premier virage. Il s'agit du 12e vainqueur différent à Silverstone en autant de Grands Prix sur cette piste mythique.

Bagnaia au tapis

Aprilia a pu célébrer un triplé, puisque Marco Bezzecchi a complété le podium de la course. L'Italien s'est pourtant plaint tout le week-end de «souffrir» énormément de la clavicule et du genou après sa chute en Allemagne en juillet.

Le GP que Fernandez a bouclé en 38'30''59 s'est soldé par les abandons sur chutes notamment du Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati officielle) qui a passé un très mauvais week-end. Le champion du monde en titre Marc Marquez sur l'autre Ducati officielle n'est que 7e.

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