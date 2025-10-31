DE
FR

Des nouvelles rassurantes
Noah Dettwiler a pu quitter les soins intensifs

Le pilote suisse Noah Dettwiler, accidenté dimanche en Moto3 à Kuala Lumpur, montre des signes d'amélioration. Sorti des soins intensifs, il est désormais conscient et communique.
Publié: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
De bonnes nouvelles pour le pilote suisse Noah Dettwiler.
Photo: ALEJANDRO GARCIA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noah Dettwiler va mieux. Le pilote bâlois de Moto3 accidenté dimanche et hospitalisé depuis à Kuala Lumpur a pu quitter l'unité des soins intensifs, a indiqué son équipe CIP Green Power.

«Progrès remarquables»

Son pronostic vital n'était plus en jeu depuis mercredi. Depuis, le pilote a effectué des «progrès remarquables», selon son management. Il est désormais réveillé et peut communiquer avec sa famille et les médecins. Noah Dettwiler a été transféré dans une clinique privée où il va poursuivre sa guérison.

Après de nouvelles radios, les médecins ont constaté une déchirure au col du Suisse. Il devra dès lors porter un collier cervical pendant quelques semaines. De plus, une nouvelle opération à une jambe est nécessaire. Il n'est pas encore clair de savoir quand le pilote pourra être rapatrié en Suisse et si l'opération se déroulera en Malaisie ou à son retour au pays.

A lire aussi
Le beau geste de Paolo Simoncelli pour Noah Dettwiler
«Nous t'attendons!»
Le beau geste de Paolo Simoncelli pour Noah Dettwiler
Le pilote suisse Noah Dettwiler a subi plusieurs arrêts cardiaques après son crash
Avec vidéo
Horreur au GP de Malaisie
Le pilote suisse Noah Dettwiler a subi plusieurs arrêts cardiaques

Noah Dettwiler, au ralenti en raison d'un problème mécanique, avait été percuté par l'arrière dans le tour de mise en place avant la course Moto3. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda ne l'a pas vu et lui est rentré dedans. Le pilote suisse avait subi des blessures qui avaient fait craindre pour sa vie, mais les médecins ont pu le sauver malgré plusieurs arrêts cardiaques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus