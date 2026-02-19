DE
Il quitte le circuit de Phillip Island
Adelaide accueillera le GP d'Australie dès 2027

Adelaide accueillera le GP d'Australie de MotoGP à partir de 2027, une première dans une ville. Phillip Island, hôte depuis 1997, cède sa place après l'expiration de son contrat.
Publié: 09:15 heures
Le Grand Prix d'Australie de MotoGP va déménager du circuit de Phillip Island, où il se court depuis 1997, pour les rues d'Adelaide. Le changement sera effectif à partir de 2027 ont annoncé les organisateurs.

«La possibilité de dessiner un circuit spécialement conçu dans les rues de la ville est quelque chose de vraiment unique dans notre sport», s'est réjoui un responsable du MotoGP, Carlos Ezpeleta. Adelaide sera en effet le premier GP moto à se courir en centre ville. «Faire venir le MotoGP à Adelaide marque une étape majeure dans l'évolution de notre championnat», a-t-il souligné.

Nouveau contrat pour six ans

Le contrat avec le circuit de Phillip Island tracé au bord de l'océan Pacifique à deux heures de Melbourne expire cette année. Le promoteur MotoGP Sports Entertainment –anciennement Dorna – voulait dans un premier temps organiser la course sur le circuit qui accueille le GP de Formule 1 dans l'Albert Park de Melbourne.

Mais le gouvernement de l'état de Victoria préférait que la moto reste sur le site «iconique et très apprécié» de Phillip Island, où le GP dope l'économie locale. L'an dernier, plus de 90'000 spectateurs s'y étaient pressés.

C'est donc finalement Adelaide qui accueillera la moto pour six années à partir de 2027. Adelaide a accueilli le Grand Prix d'Australie de Formule 1 de 1985 à 1995 compris avant que Melbourne ne prenne le relais à partir de 1996.

