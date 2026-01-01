Ancien snowboardeur ayant pris part aux JO 2002, Ryan Wedding est activement recherché par le FBI. Reconverti en narcotrafficant, le Canadien a vu sa collection de motos être saisie. Sa valeur? 40 millions de dollars.

60 motos de luxe saisies chez l'ex-athlète olympique devenu baron de la drogue

60 motos de luxe saisies chez l'ex-athlète olympique devenu baron de la drogue

Blick Sport

L'année 2025 n'a pas très bien fini pour Ryan Wedding. L'ancien snowboardeur olympique, reconverti en narcotrafficant, a vu, de loin, son impressionnante collection de motos être saisie par le FBI.

Il faut dire que les autorités américaines recherchent activement celui qui a pris part aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Depuis plusieurs mois, Ryan Wedding est en cavale et 15 millions de dollars sont en récompense pour la personne qui pourrait donner des informations qui mèneraient à son arrestation. Pour le moment, Ryan Wedding fait partie de la liste des fugitifs les plus recherchés aux États-Unis.

Sur les réseaux sociaux et en cette fin d'année, le FBI a toutefois annoncé avoir mis la main, au Mexique, sur une improbable collection de motos appartenant au Canadien.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au total, le butin vaudrait environ 40 millions de dollars américain (environ 31 millions de francs suisses). Parmi la soixantaine de motos, on peut en reconnaître certaines ayant appartenus à des grands champions de MotoGP, comme Valentino Rossi ou Jorge Lorenzo.