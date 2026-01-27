Michael Schumacher se déplacerait en chaise roulante

Michael Schumacher, 57 ans, poursuit sa rééducation 12 ans après son accident de ski. Désormais capable de s'asseoir en fauteuil roulant, il vit entre Majorque et le lac Léman sous surveillance médicale permanente.

Diego Buccino

Plus de douze ans après son grave accident de ski, Michael Schumacher continue sa rééducation dans la plus grande discrétion. Selon des informations rapportées par le Daily Mail, l'ancien pilote allemand, septuple champion du monde de Formule 1, n'est plus alité, mais reste placé sous surveillance médicale permanente.

D'après une source proche de la famille, citée par le Daily Mail, Michael Schumacher, aujourd'hui âgé de 57 ans, est désormais capable de s'asseoir dans un fauteuil roulant. Cette évolution lui permet d'etre déplacé au sein de ses propriétés, notamment dans sa luxueuse villa de Majorque, estimée à environ 30 millions de livres sterling, ainsi que dans sa résidence située au bord du lac Léman, évaluée à près de 50 millions.

Depuis l'accident survenu en décembre 2013 près de la station de ski de Méribel, où il avait violemment heurté des rochers et subi de graves lésions cérébrales, la famille Schumacher maintient une confidentialité absolue sur son état de santé. Son épouse Corinna Schumacher, avec laquelle il est marié depuis trois décennies, joue un rôle central dans son accompagnement quotidien. Elle est soutenue par une équipe de soignants et de thérapeutes mobilisée jour et nuit, pour un cout estimé à plusieurs dizaines de milliers de livres par semaine.

«Il comprend certaines choses»

Malgré les nombreuses spéculations apparues au fil des ans, certaines évoquant notamment un état de pseudocoma ou un syndrome de verrouillage, des proches du dossier réfutent ces hypothèses. «Le sentiment est qu'il comprend certaines choses qui se passent autour de lui, mais probablement pas toutes», confie une source citée par le quotidien britannique.

La protection de la vie privée de Michael Schumacher demeure une priorité absolue pour son entourage. En 2025, plusieurs anciens employés ont d'ailleurs été condamnés pour avoir tenté de vendre des images de l'ancien champion dans une situation de grande vulnérabilité. Par ailleurs, les informations affirmant qu'il aurait assisté au mariage de sa fille Gina Schumacher en 2024 ont été formellement démenties.

Avant son accident, Michael Schumacher était considéré comme le premier milliardaire du sport et l'une des figures les plus admirées de l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui, il vit loin des projecteurs, entouré de ses proches et d'un personnel dévoué, partageant son temps entre la Suisse et l'Espagne, dans un silence soigneusement préservé.