Ce fan se blesse au genou durant un jeu à la pause

Si certains repartent avec le pactole lors de certains jeux en NBA, ce supporter d'Atlanta a, de son côté, plutôt eu le droit à une belle douleur au genou gauche. À une pause de la rencontre entre les Hawks et Portland, un fan a été sélectionné pour participer à un jeu, comme c'est bien souvent le cas en Amérique du Nord.

Le but: inscrire des paniers et remporter un tic-tac-toe face à son adversaire du soir. Sauf que ce ne s'est pas déroulé comme prévu pour le fan. En s'élançant vers le panier, il a glissé, chuté et s'est tenu le genou gauche. Alors que de l'autre côté du terrain, l'autre participant continuait sa vie, des secours sont venus s'affairer autour du malheureux.

À la fin du duel – logiquement remporté par celui qui était encore debout –, la présentatrice a voulu se rendre au chevet du blessé. Voyant que cela était plus grave qu'une simple chute, elle a fait demi-tour. Et au vu de son regard à la caméra, elle était clairement mal à l'aise avec la situation. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur la condition de l'homme touché.