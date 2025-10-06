DE
Les problèmes d'Oksana Baiul
Cette championne olympique est obligée de vendre sa maison

Championne olympique de patinage artistique en 1994, Oksana Baiul doit vendre sa maison en Louisiane. Dans sa résidence américaine, elle ne parvient pas à gagner sa vie.
Publié: 21:09 heures
Oksana Baiul a remporté l'or à Lillehammer.
Photo: imago/Norbert Schmidt
Blick Sport

Figure incontournable du patinage artistique au début des années 90, Oksana Baiul vit actuellement une période compliquée. L'Ukrainienne, championne du monde en 1993 et championne olympique l'année suivante à Lillehammer, doit expérimenter des problèmes financiers.

Installée en Louisiane, l'ancienne patineuse aujourd'hui âgée de 47 ans a souhaité ouvrir une école dans son sport. Un projet qui a échoué. «Je ne peux pas gagner ma vie à Shreveport. Malheureusement, c'est impossible», a écrit l'athlète sur ses réseaux sociaux. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de vendre sa maison, estimée à 1,2 million de dollars américains.

Dans une interview accordée à KSLA, elle annonce également avoir divorcé de son mari. «J'ai gagné tout l'argent du monde, j'ai tout perdu. J'étais mariée, et maintenant je suis divorcée. Mais si vous tombez sur la glace, imaginez combien de fois j'ai dû tomber et me relever», a-t-elle simplement déclaré.

Désormais, c'est du côté de Las Vegas qu'Oksana Baiul va poursuivre sa vie.

