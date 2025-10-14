Les gymnastes israéliens exclus, la compétition maintenue

Le TAS rejette l'appel d'Israël pour participer aux championnats du monde de gymnastique à Jakarta. Les athlètes israéliens restent exclus de l'événement qui débutera dimanche.

Les autorités indonésiennes ont refusé de délivrer des visas aux gymnastes israéliens. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les athlètes israéliens restent privés des championnats du monde qui s'ouvriront bien dimanche à Jakarta. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a refusé les mesures provisoires demandées en appel.

Après le refus la semaine dernière des autorités indonésiennes de laisser entrer les gymnastes israéliens sur leur territoire, la fédération israélienne avait demandé au TAS d'obliger la fédération internationale à «garantir la participation de l'équipe israélienne aux championnats du monde», ou de «déplacer ou annuler ces championnats». Ces requêtes ont été rejetées mardi, selon un communiqué de la juridiction basée à Lausanne.