«Le record de Suisse était mon objectif sur toute l'année»

Valentin Imsand avait sauté au City Event d'Athletissima l'année dernière. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La photo de profil sur WhatsApp ne trompe pas. Aux côtés du perchiste Valentin Imsand, il y a Armand Duplantis, le meilleur dans la discipline et détenteur de 10 records du monde depuis ses débuts. Si le Valaisan est encore loin des 6m26 du Suédois, il continue sa progression jour après jour. Et ce week-end, il est rentré dans l'histoire au niveau national, sautant à 5m72 à Macolin et faisant ainsi tomber le record de Suisse du saut à la perche.

Un bel exploit pour celui qui, avant samedi, n'avait pas franchi une barre au-delà de 5m61. Et qui avait aussi fait de ce record de Suisse un but… sur l'année entière. Objectif rempli, donc, le 8 février déjà. «Je suis vraiment content, lâche Valentin Imsand. Je l'avais dans la tête depuis un an et demi et, après avoir changé pas mal de trucs, tout commence gentiment à se mettre en place et à payer.»

Une barre qu'il pensait avoir raté

Sur son deuxième essai à Macolin, il a donc effacé des tabelles Dominik Alberto, qui avait sauté à 5m71 en 2021. Sauf qu'au moment où il a franchi cette hauteur, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'athlète du CS 13 Étoiles a bien touché la barre. «Honnêtement, je ne pensais pas l'avoir passé, développe-t-il. La latte est restée en place et j'étais assez étonné.» D'ailleurs, il confie qu'au moment de retomber, il s'est simplement dit: «Pas grave, je l'aurais au prochain saut.» Mais pas besoin de troisième tentative pour décrocher ce record.

Une performance qui lui permet donc d'être le Suisse qui a sauté le plus haut dans toute l'histoire. «Symboliquement, c'est beau et j'en suis fier, s'exclame-t-il. En plus, c'est une hauteur qui va me permettre de bien me lancer pour la suite de ma carrière.» Car à 20 ans à peine (il les a fêtés le 6 janvier dernier), Valentin Imsand a encore tout l'avenir devant lui.

Où va-t-il s'arrêter?

Mais il n'a pas besoin de penser aussi loin pour avoir déjà des ambitions. Avec cet objectif annuel déjà atteint, il peut en trouver d'autres. «Le but maintenant est de le faire de manière régulière et essayer d'aller plus haut, avance-t-il. J'ai encore de la réserve.» Celui qui s'entraîne dans le cadre de l'armée à Macolin ajoute que cette expérience hors du Valais l'aide beaucoup. Au-dessus de Bienne, il a la chance de pouvoir s'entraîner avec les coachs nationaux, ce qui le fait avancer dans sa carrière.

La prochaine étape au niveau de la hauteur pour Valentin Imsand: 5m82. Une telle barre lui permettrait de se qualifier pour les Mondiaux d'athlétisme, qui auront lieu en septembre au Japon. «Ce serait incroyable d'être pris», souffle le Valaisan.

L'avantage, c'est qu'il n'en a jamais été aussi proche. Tout comme, finalement, de retrouver Armand Duplantis lors d'une compétition officielle – contre qui il avait concouru l'été dernier, lors du City Event d'Athletissima. Valentin Imsand se met même à rêver grand: «J'espère un jour sauter 6m.» La barre ultime. Et comme on dit chez les Anglais: Sky is the limit – le ciel est la limite. Ça tombe bien pour le perchiste valaisan.