Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

La première médaille suisse aux Championnats du monde d'aviron à Shanghai est dans la poche! Patrick Brunner et Jonah Plock ont remporté le bronze.

Patrick Brunner et Jonah Plock forment un duo depuis cette année seulement. (photo d'archives) Photo: keystone-sda.ch

Lino Dieterle

Patrick Brunner et Jonah Plock ont remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde d’aviron à Shanghai. Ils ne courent ensemble que depuis cette année. L’or revient au duo néo-Zélandais Benjamin Taylor/Oliver Welch.

À 99 centièmes de l'argent

Brunner et Plock sont en troisième position à tous les temps intermédiaires. A mi-course, ils accusaient un retard de 3,10 secondes sur les Champions d’Europe roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, qui occupent la deuxième place. Le Lucernois de 24 ans et le Saint-Gallois de 27 ans ont ensuite rattrapé leur retard et semblaient même pouvoir rattraper Arteni/Lehaci à un moment donné. Au final, il leur manque 99 centièmes pour décrocher l’argent. Les Néo-Zélandais Taylor et Welch sont dans une classe à part et triomphent avec une avance de 4,98 secondes.

Bien que Brunner et Plock ne forment une équipe que depuis cette saison, cette médaille n’est pas une surprise. Ils avaient déjà terminé troisièmes lors des régates de la Coupe du monde à Varèse et à Lucerne. Aux Championnats d’Europe, ils avaient toutefois manqué le podium en se classant 5e.