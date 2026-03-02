DE
FR

Le coup de gueule de Vincent Moscato
«Les influenceurs qui veulent faire du drama, vous nous faites honte!»

Coincé à Dubaï à la suite des frappes iraniennes, Vincent Moscato anime ce lundi son émission de radio à distance. L'ex-rugbyman en profite pour poser un énorme plaquage aux influenceurs se plaignant de leur sort.
Publié: 16:56 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
1/2
L'ancien rugbyman a poussé un coup de gueule.
Blick Sport

Plutôt détendu, Vincent Moscato! L'ancien rugbyman devenu animateur radio a participé à son émission, le «Super Moscato Show», depuis Dubaï ce lundi. Le costaud y est en effet coincé depuis ce week-end en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Mais pas question pour l'animateur star de RMC de se plaindre, bien au contraire. «Il y a plus grave», a indiqué le showman, qui en a profité pour adresser un plaquage vigoureux aux influenceurs, très prompts à faire état de leur situation personnelle ces dernières heures.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Les influenceurs qui veulent faire du drama, vous nous faites honte!», s'est emporté Vincent Moscato dans un extrait vidéo envoyé depuis les Emirats Arabes Unis, où il indique ne rien attendre du gouvernement français pour être rapatrié. «On attend de pouvoir rentrer, c'est tout». Pas de larmes inutiles, pas de pleurnicheries: l'ancien rugbyman reste solide sur ses appuis, mais se réjouit tout de même de rentrer en France retrouver un bout de saucisson, du fromage qui sent et du rouge qui descend bien. Et les influenceurs? «Quelle bande de pompes!»

