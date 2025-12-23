Le dopage s’invite là où on ne l’attend pas. Un joueur britannique a été disqualifié du Championnat du monde de fléchettes après un contrôle positif.

Un cas de dopage au Championnat du monde de fléchettes

Un cas de dopage au Championnat du monde de fléchettes

Blick Sport

Le Championnat du monde de fléchettes est secoué par une affaire inédite. Dom Taylor, joueur britannique et actuel 65e mondial, a été disqualifié de la compétition après avoir été contrôlé positif à une substance interdite, ont annoncé les organisateurs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le contrôle a été effectué la veille de l'entrée en lice de Dom Taylor, joueur disqualifié. À la suite de ce résultat, le Britannique a été immédiatement exclu de l’épreuve. Une procédure disciplinaire a été ouverte, sans que l’identité précise de la substance consommée ne soit rendue publique à ce stade.

Du dopage aux fléchettes

Le 65e mondial s'est excusé dans un long message publié sur Facebook. Il dit être désolé d'avoir menti et justifie sa prise de substances interdites par des «traumatismes» qui remontent à l'enfance.

Cette affaire surprend dans un sport généralement épargné par les scandales de dopage. Selon les spécialistes, certaines substances peuvent toutefois être utilisées pour améliorer la concentration ou réduire le stress, des éléments clés dans une discipline où la précision est primordiale.

Les instances rappellent que les règles antidopage s’appliquent à tous les sports, y compris ceux où l’effort physique est moins prégnant.