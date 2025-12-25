DE
L'Américaine domine partout
Sydney McLaughlin-Levrone a terminé le jeu

Cette année, l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a décidé de changer de discipline et de passer sur 400 m. Un choix plutôt assumé, elle qui a dominé de manière impressionnante. Elle est la sportive étrangère 2025 de notre journaliste.
Publié: 07:56 heures
À Tokyo, Sydney McLaughlin-Levrone a choqué tout le monde, y compris elle-même.
Photo: Getty Images
Matthias Davet

Sydney McLaughlin-Levrone s'ennuyait tellement qu'elle a décidé de changer de discipline. Rendez-vous compte. La grande dame de l'athlétisme a tellement dominé son duel sur le 400 m haies aux Jeux olympiques de Paris face à Femke Bol qu'elle s'est dit: «Tiens, si j'enlevais ces haies qui, on ne va pas se mentir, me ralentissent un peu quand je cours? Et si j'allais défier des filles qui s'entraînent depuis des années et des années sur 400 m plat, juste pour voir si j'arrive à les battre?»

Non Sydney, tu ne les bats pas. Tu les écrases. L'Américaine avait un but ultime: devenir championne du monde de la discipline à Tokyo, en septembre. Elle a décidé de le faire avec la manière. Avec un temps de 47"78, l'athlète de 26 ans a signé le deuxième chrono de l'histoire (oui, de l'histoire!) de la discipline.

Les moments forts de 2025

Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère.

Au Japon, elle n'a échoué qu'à 18 centièmes du record du monde de l'Allemande de l'Est Marita Koch, établi durant les années 80, là où le dopage était parfois une affaire d'État. C'est dire la performance de Sydney McLaughlin-Levrone.

Je me réjouis de suivre les prochaines aventures de celle qui a déjà «plié le game». Dans un peu plus de deux ans, elle vivra ses premiers Jeux olympiques à domicile. Et si, d'ici là, elle décidait d'un nouveau tournant dans sa carrière. Sydney, je me réjouis de te voir performer sur 100 m papillon au SoFi Stadium à Los Angeles.

