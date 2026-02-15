DE
La sprinteuse de retour
Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique, a fait son retour sur piste samedi à Kingston. Elle termine 3e du 60 m au Camperdown Classic en 7''24, malgré un vent défavorable de -1,7 m/s.
Publié: il y a 55 minutes
Elaine Thompson-Herah a fait son retour en compétition samedi après 1 an et demi d'absence
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique, a participé samedi à Kingston à sa première course depuis juin 2024.La sprinteuse jamaïcaine a pris la 3e place du 60 m du Camperdown Classic en 7''24 (avec un vent défavorable de -1,7 m/s).

Ce chrono, encourageant, signe le retour à la piste de la championne olympique du 100 m en 2016 et 2021, perturbée par des blessures depuis plusieurs années. Elle n'a plus participé à un championnat international en individuel depuis les Mondiaux de 2022 à Eugene, où elle avait décroché le bronze du 100 m et l'argent du relais 4x100 m.

Elaine Thompson-Herah (33 ans) avait dû se contenter du relais aux Mondiaux 2023 à Budapest, et n'avait disputé que deux courses en 2024, pour deux chronos loin de son meilleur niveau sur 100 m à New York et à Eugene.

