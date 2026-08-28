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La Russie et le Japon à l'honneur
Les premiers vainqueurs du Grand Slam de Lausanne ont été couronnés

Belle première journée à Lausanne! Les combats se sont déroulés dans une belle ambiance à la Vaudoise aréna. La judoka russe Marina Vorobeva s'est imposée avec panache.
Publié: 28.08.2026 à 23:06 heures
La judoka russe Marina Vorobeva s'est imposée ce vendredi à Lausanne.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La première journée du Grand Chelem de judo à Lausanne a permis de récompenser cinq catégories. Ce fut dur pour les Suisses.

En - de 48 kg, la Russe Marina Vorobeva s’est imposée avec autorité face à l'Espagnole Laura Martinez Abellenda.

Photo: keystone-sda.ch

Le Japon a été à l'honneur en - de 60 kg avec Yamato Fukuda, 20 ans et déjà double champion du monde junior, qui a dominé le Sud-Coréen Harim Lee. Et en - de 66 kg avec Kairi Kentoku.

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L'Israélienne Gefen Primo en - de 52 kg et la Géorgienne Eteri Liparteliani en - de 57 kg se sont imposées.

Ce fut plus difficile pour les Suisses. Le Lausannois David Gauch a passé un tour en - de 60 kg. Freddy Waizenegger en a passé un de plus en - de 66 kg.

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