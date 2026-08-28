Belle première journée à Lausanne! Les combats se sont déroulés dans une belle ambiance à la Vaudoise aréna. La judoka russe Marina Vorobeva s'est imposée avec panache.

Les premiers vainqueurs du Grand Slam de Lausanne ont été couronnés

Les premiers vainqueurs du Grand Slam de Lausanne ont été couronnés

La Russie et le Japon à l'honneur

ATS Agence télégraphique suisse

La première journée du Grand Chelem de judo à Lausanne a permis de récompenser cinq catégories. Ce fut dur pour les Suisses.

En - de 48 kg, la Russe Marina Vorobeva s’est imposée avec autorité face à l'Espagnole Laura Martinez Abellenda.

Le Japon a été à l'honneur en - de 60 kg avec Yamato Fukuda, 20 ans et déjà double champion du monde junior, qui a dominé le Sud-Coréen Harim Lee. Et en - de 66 kg avec Kairi Kentoku.

L'Israélienne Gefen Primo en - de 52 kg et la Géorgienne Eteri Liparteliani en - de 57 kg se sont imposées.

Ce fut plus difficile pour les Suisses. Le Lausannois David Gauch a passé un tour en - de 60 kg. Freddy Waizenegger en a passé un de plus en - de 66 kg.