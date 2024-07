Daniela Ryf se bat pour réussir ses adieux

Daniela Ryf (37 ans) a en fait tout réussi à l'Ironman. De plus, ses adieux sont imminents. Malgré tout, la Soleuroise se bat contre vents et marées pour être encore une fois au top de sa forme. Voici ce qui se cache derrière cette décision.

Simon Strimer et Benjamin Soland

Elle boxe dans les airs. Sur la main de Daniela Ryf, 37 ans, scintillent les cinq bagues de victoire pour chacun de ses titres de championne du monde sur la distance Ironman. Quatre d'entre elles proviennent de la Mecque mystique du triathlon, Hawaii, une de St. George dans l'Utah, datant de 2022, lorsque les championnats du monde s'y sont exceptionnellement déroulés. Cette pose de boxeuse, elle ne l'avait encore jamais faite ainsi, dit Ryf lorsqu'elle pose ce printemps devant l'objectif de Blick. Elle est toute bien adaptée à la situation dans laquelle elle se trouve actuellement.

Ryf, superstar de l'Ironman, plusieurs fois championne du monde, deux fois sportive suisse de l'année, est parée de nombreux grands titres et succès que personne ne peut lui enlever. Elle se trouve toutefois dans une situation sportive difficile dont elle veut se sortir. Il lui reste un dernier effort à faire avant que sa longue et fructueuse carrière ne s'achève en beauté à la fin de l'année.

Voici le plan d'adieu de Ryf

Physiquement, la Soleuroise a traversé une période difficile. «En tant qu'athlète, je ne me sens vraiment pas bien en ce moment», confiait-elle à Blick il y a quelques semaines. Elle veut retrouver son meilleur niveau afin de pouvoir se mêler encore une fois à la course en septembre à Nice, lors de ses derniers championnats du monde.

Ryf a annoncé sa retraite en mars, il est donc important pour elle de réussir ses adieux. «Le scénario high five n'est pas mon scénario idéal», dit-elle, «ce serait la solution de secours». Elle veut donc plus qu'une tournée d'adieu tranquille. Après Nice, quelques courses devraient encore s'ajouter jusqu'à la fin définitive en novembre.

Des mois après le record du monde, rien n'allait plus

L'été dernier, la Soleuroise a encore abaissé le record du monde de longue distance à Roth (Allemagne) sur environ 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, à 8h08'21''. Quelques mois plus tard, au début de l'année 2024, son corps ne suit plus.

Le point crucial a été la course en Afrique du Sud en avril. «Ma pire performance Ironman, dans des conditions difficiles», a écrit Ryf. Ses muscles de la cuisse et du fessier lui posaient déjà problème. Durant la course, une blessure au coccyx est apparue et l'a occupée longtemps. «Je ne finirais probablement plus une course comme celle-ci. Avec le recul, c'est bien pour la qualification aux championnats du monde, mais cela m'a beaucoup couté physiquement.»

«Cela me montre que c'est le bon moment pour faire mes adieux»

Tellement que Ryf ne peut plus rien faire pendant un certain temps, ni la natation, ni le vélo, ni la course à pied. Depuis des semaines, elle tâtonne pour revenir petit à petit. Dans une mise à jour de 13 minutes, elle raconte comment elle se sent depuis son entraînement en altitude à Saint-Moritz. L'athlète a «un marathon de thérapies derrière elle», des problèmes avec les muscles de la cuisse la préoccupent toujours, même l'aquajogging devient un sujet de discussion. Elle explique qu'il sera difficile de se présenter en pleine forme aux championnats du monde de Nice en septembre, mais elle «donne tout» pour y arriver. Elle a dû renoncer à la course de Londres fin juillet, mais les deux dernières semaines très positives lui donnent de l'espoir.

Au printemps, alors qu'elle fait ses premiers pas après une pause due à une blessure, Ryf rayonne de positivité. «Personnellement, je suis très heureuse, même si en tant qu'athlète, je n'ai pas fait grand-chose actuellement.» Elle a le temps d'assister à de nombreux anniversaires et apprend à jouer au poker. Avoir du temps est un avant-goût du printemps prochain, une fois sa carrière terminée. «Avant, une blessure m'affectait toujours beaucoup sur le plan personnel, maintenant, j'arrive assez bien à différencier les choses. Je pense que cela montre que c'est le bon moment pour raccrocher bientôt la combinaison de course.»

Bientôt, mais pas encore. Ryf continue de faire tout ce qu'elle peut pour un départ en beauté et avec des ambitions. Pour cela, elle est toujours l'ambitieuse sportive de haut niveau.