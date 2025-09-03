DE
La promesse d'un sponsor
Le roi de la lutte conduira-t-il bientôt une Ferrari?

Le roi de la lutte Armon Orlik, fraîchement couronné, a été accueilli mercredi soir dans son village natal, à Maienfeld, dans les Grisons.
Armon Orlik sera-t-il bientôt au volant d'un bolide?
Le roi est de retour dans son pays. Des milliers de personnes ont fêté Armon Orlik mercredi soir à Maienfeld. Au cœur des Grisons, le roi de la lutte suisse a été accueilli avec frénésie. Depuis le bord de la route, les spectateurs l'ont applaudi alors qu'il traversait son village. Le spectacle s'est terminé sur une grande scène. C'est là qu'un autre roi a enthousiasmé le public par son entrée en scène.

L'ancien lutteur Jörg Abderhalden a récité à Armon Orlik les «Dix commandements du roi». Il n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique aux Bernois. Son troisième commandement était en effet le suivant: «Si un Bernois veut quelque chose de toi, tu dois toujours commencer par vérifier s'il existe une possibilité de recours.» De grands éclats de rire ont fusé dans l'assemblée. Jörg Abderhalden faisait là allusion au recours des Bernois contre une décision de l'arbitre lors de la Fête fédérale. Ils se sont sentis trompés lors de la septième passe.

Un autre commandement de Jörg Abderhalden était le suivant: «Si tu ne peux plus suivre avec les fans féminines, c'est une mission pour le roi de 2007. Il t'aidera volontiers.» Il fait évidemment ici référence à son troisième et dernier titre dans la sciure.

Bientôt au volant d'une Ferrari?

Autre lutteur, Domenic Schneider a également fait beaucoup de bruit lors de la réception. Il a rappelé à Armon Orlik une promesse du patron de Schenker Storen, leur sponsor. «Il nous dit un jour que le premier à devenir roi de la lutte recevra une Ferrari.»

Il est donc fort possible qu'Armon Orlik sillonne bientôt les Grisons au volant d'une voiture très rapide. Mais il veut d'abord profiter de cette soirée spéciale. Sur la scène déjà, il a commandé une bière. La marche à suivre pour toute la soirée est claire.

